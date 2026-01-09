قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
66 عاما على وضع حجر أساس السد العالي.. أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين
مواجهة شرسة بين الأسود.. المغرب تواجه الكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه
العراق يحتفل بعيد الشرطة ويكرم جهود عناصر الأمن
أونروا: الجيش الإسرائيلي ينتشر في أكثر من نصف قطاع غزة
قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل وفودًا كنسية من أستراليا وأمريكا بوادي النطرون
ترامب: لا أستبعد ضربات إضافية محتملة في نيجيريا
روسيا تعلن ضرب مواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ أوريشنيك
جيش الاحتلال يعلن توجيه ضربات دقيقة لمواقع تابعة لحماس
مواجهة نارية بين السنغال ومالي في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
الإفتاء: تجسيد الذات الإلهية بالـ"AI" حرام شرعا وتعد على الغيب
أخبار البلد

قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل وفودًا كنسية من أستراليا وأمريكا بوادي النطرون

ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مساء أمس الخميس، مجموعتين من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خارج مصر، في لقاء اتسم بالمحبة والأبوّة والاهتمام الرعوي.

ضمّت المجموعة الأولى وفدًا من كنيسة الشهيد مار مينا والقديس الأنبا أنطونيوس، جولد كوست، بسيدني، أستراليا، برفقة القس مايكل لويندي.

بينما شملت المجموعة الثانية من كنيسة القديسين الأنبا شنودة والأنبا كاراس - نيويورك ونيو إنجلاند، برفقة القس بيشوي كامل.

خلال اللقاء، تحدّث قداسة البابا مع أبنائه عن عراقة مصر عبر التاريخ، ودورها الحضاري الممتد، مؤكدًا على مكانتها الفريدة بين الأمم. كما تناول قداسته علاقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمؤسسات الدولة المصرية، موضحًا أسس التعاون القائم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل الخير العام، ودور الكنيسة الوطني والروحي في المجتمع.

وأعرب الحاضرون عن سعادتهم الكبيرة بهذا اللقاء الأبوي، لما حمله من كلمات تشجيع وإرشاد، عكست محبة قداسة البابا واهتمامه بأبنائه في المهجر، وحرصه على توطيد الروابط بينهم وبين الكنيسة الأم في مصر.

نظم اللقاء المكتب  البابوي لأسابيع الخدمة (High office) والذي يعد إحدى المبادرات الرعوية التي تهدف إلى خلق جسور تواصل قوية مع شباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء الكنيسة القبطية في بلاد المهجر، من خلال تقديم فرص لزيارة مصر والمشاركة في أعمال خدمية وروحية، تسهم في توطيد ارتباطهم بجذورهم الكنسية والوطنية.
 

