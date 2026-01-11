البطريرك يوسف العبسي يزور السفير البابوي بمصر

زار اليوم، غبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وذلك بمقر سفارة الفاتيكان، بالزمالك.

رافق صاحب الغبطة في زيارته سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والسيد أنطوان شار، القيم البطريركي العام، بحضور المونسينيور جوزيف فورو، نائب السفير البابوي.

وخلال اللقاء، تبادل الطرفان الحوار في عدة موضوعات أهمها التي تخص الكنيسة الكاثوليكية بمصر.