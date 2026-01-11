معسكر مفتوح لمنتخب الشباب استعدادًا للتصفيات القارية

قرر وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2007، إقامة معسكر مفتوح للفريق خلال الفترة من 13 إلى 21 يناير الجاري، بمركز المنتخبات الوطنية، ضمن برنامج الإعداد لخوض التصفيات القارية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وحرص الجهاز الفني خلال الفترة الماضية على متابعة دوري مواليد 2007 على كل المستويات؛ من أجل انتقاء أفضل العناصر في جميع أنحاء مصر، قبل الاستقرار على القوام الأساسي الذي سيعتمد عليه الجهاز خلال فترة المباريات الدولية الودية.

وفضّل الجهاز الفني أن يكون المعسكر مفتوحًا، مع السماح للعناصر التي تشارك مع أنديتها في بطولة كأس عاصمة مصر باللعب مع أنديتها لاكتساب المزيد من الخبرات.