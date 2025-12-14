قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب مصر تحت 16 عاماً يفوز على اليابان 4-3 بركلات الترجيح

منتخب مصر تحت 16
حسن العمدة

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 16 عاماً، على نظيره الياباني 4-3 بركلات الترجيح، وذلك في المباراة الودية، التي أقيمت اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار استعدادات المنتخب الوطني للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.

وانتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة الودية بالتعادل السلبي، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، بناء علي الاتفاق بين الجهاز الفني للفريقين وحسمها منتخبنا الوطني لصالحه.

وقدم المنتخب المصري أداءً جيدًا على مدار شوطي اللقاء، وظهر اللاعبون بصورة مميزة من حيث الالتزام والانضباط التكتيكي، في إطار برنامج الإعداد خلال المعسكر الحالي.

وشهد الشوط الثاني، عدة تبديلات من الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف، حيث خرج كل من: سيف تامر، محمد جمال، أحمد صفوت، خالد مختار، عمر عبد الرحيم، دانيال تامر، وأحمد بشير، وشارك بدلًا منهم: عبد الله عمر، أحمد أبو غالي، سيف كريم، يحيى شيتوس، أدهم حسيب، زياد سعودي، ويحيى طارق.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان وديًا مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمنتخبين.

حضر المباراة حمادة الشربيني ومصطفي أبو زهرة ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، والدكتور مصطفي عزام الأمين العام للاتحاد .

منتخب مصر تحت 16 تصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين أمم أفريقيا للناشئين أمم أفريقيا

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

بيطري الشرقية يحصن 142 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

