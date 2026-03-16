رسمياً.. إقرار الهيكل التنظيمي الموحد لوزارة "التنمية المحلية والبيئة"

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية وقيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والفريق الاستشاري الخاص بمشروع الدعم الفني .

وخلال اللقاء تم استعراض المقترح النهائي للهيكل التنظيمي المحدث للوزارة بعد إجراء التعديلات اللازمة في ضوء التعديل الوزاري الأخير ودمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة وذلك بعد أن ناقش فريق عمل الوزارة والاستشاريين المحليين وفريق عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على مدار الأسبوعين الماضيين الاختصاصات المقترحة للتقسيمات التنظيمية الحالية والجديدة ودورات العمل بها وصولا لهيكل تنظيمي كفء يحقق الرؤية الاستراتيجية لوزارة التنمية المحلية والبيئة.

وخلال الاجتماع اليوم توافق الجانبين علي الشكل النهائي للهيكل التنظيمي المحدث لوزارة التنمية المحلية والبيئة ، حيث تم مراعاة الاختصاصات في القطاعات البيئة والمحلية والمشروعات البيئية في المحافظات وبما يدعم كفاءة منظومة العمل ويواكب متطلبات المرحلة الحالية والاختصاصات الجديدة أو المعدلة التي ترتبت على التعديل الوزاري.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، فرق عمل الوزارة والفريق الاستشاري ومشروع الدعم الفني ببدء العمل علي اختصاصات الوزارة المحدثة بعد الدمج ومراجعة مهام واختصاصات القطاعات والإدارات المركزية والإدارات العامة بما يحقق الانضباط الإداري، ويعزز من فاعلية الأداء المؤسسي، ويدعم سرعة تنفيذ السياسات العامة للدولة، وذلك تمهيداً لإصدار القرار المنظم خلال الفترة القليلة القادمة في هذا الشأن من رئيس مجلس الوزراء وقبل البدء في تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد .