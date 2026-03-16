الصحة تغلق عيادة تجميل بالقاهرة لإدارتها بدون ترخيص وانتحال صفة طبيب

أغلقت وزارة الصحة والسكان، عيادة «ندوش بيوتي كلينك» للتجميل الكائنة بـ105 شارع العباسية الرئيسي – أول عبده باشا بمحافظة القاهرة، وذلك بعد ثبوت إدارتها بدون ترخيص بالمخالفة للقوانين المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية.

حيث تبين أن العيادة تعمل دون الحصول على ترخيص رسمي مخالفةً أحكام القانون رقم 53 لسنة 2004 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية.

وجاء قرار الغلق الفوري تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

إغلاق عيادة «ندوش بيوتي كلينك» للتجميل

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة قامت بالمرور على المنشأة، حيث ثبت عدم وجود ترخيص وانتحال القائمين عليها صفة طبيب، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2025 الخاص بالمسؤولية الطبية.

وأكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص أنه تم تشميع العيادة بالكامل وإحالة القائمين عليها إلى الجهات المختصة للتحقيق، داعياً المواطنين إلى التأكد من وجود ترخيص المنشأة الطبية وتراخيص الأطباء العاملين بها قبل تلقي أي خدمة علاجية أو تجميلية، والإبلاغ الفوري عن أي منشآت مخالفة للجهات المختصة، وذلك حفاظاً على سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.