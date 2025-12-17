منتخب مصر تحت 16 عاماً يفوز على اليابان 3-1 بركلات الترجيح

نجح منتخب مصر تحت 16 عاماً بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف في الفوز ، على نظيره الياباني 3-1بركلات الترجيح، وذلك في المباراة الودية، التي أقيمت اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار استعدادات المنتخب الوطني للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.

وانتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة الودية بالتعادل الإيجابي 1-1 وأحرز هدف منتخب مصر اللاعب أحمد بشير ، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، بناء علي الاتفاق بين الجهاز الفني للفريقين وحسمها منتخبنا الوطني لصالحه بعد تألق الحارس محمد عبيد الذي نجح في التصدي لثلاثة ركلات ترجيحية .

وقدم المنتخب المصري أداءً جيدًا على مدار شوطي اللقاء، وظهر اللاعبون بصورة مميزة وأهدر العديد من الفرص.

وحرص لاعبو منتخب مصر بعد الفوز على اقامة ممر شرفي والإحتفال بعيد ميلاد المدير الفني حسين عبد اللطيف وسط أجواء من السعادة بعد الفوز للمرة الثانية على المنتخب الياباني بعد أن حسم الفراعنة الصغار نتيجة الأولي بالفوز 4-3 بركلات الترجيح