قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو طلعت: 3 مليارات جنيه لتأهيل الأكاديمية العسكرية ورفع مصر لمراكز متقدمة عالميًا في الرقمنة
الريادة الرقمية.. وزير الاتصالات: إنشاء 3 آلاف برج سنويًا لـ إنترنت أسرع
الداخلية تكشف تفاصيل دهس شخص بسيارة عمدا في بني سويف
لميس الحديدي توجه رسالة للمصريين قبل لقاء السنغال ولـ منتقدي محمد صلاح على السوشيال
عمرو طلعت: الأكاديمية العسكرية تصنع جيل الرواد الرقميون بمهارات حياتية وعملية متكاملة
صلاح فوزي لـ صدى البلد: أشكر الرئيس السيسي على تعييني عضوا بمجلس النواب
نرمين الفقي عن أولاد الراعي: كل مشهد بنعمله ماتش تمثيل
بقوة 4.7 ريختر.. زلزال يضرب البصرة قرب الحدود العراقية الإيرانية
معسكر مفتوح لمنتخب الشباب استعدادًا للتصفيات القارية
عمرو طلعت: الأكاديمية العسكرية تفتح أبوابها لكل الخريجين لتأهيل جيل الرواد الرقميون
خريطة اليوم الأول لانعقاد مجلس النواب.. عماد الدين حسين يكشف
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة سموحة وحرس الحدود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خريطة اليوم الأول لانعقاد مجلس النواب.. عماد الدين حسين يكشف

مجلس النواب
مجلس النواب
عادل نصار

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين إن الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب ستشهد إجراءات تنظيمية ودستورية مهمة، تبدأ بتلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان النتائج النهائية لكل الجولات الانتخابية، يعقبها توجيه الدعوة الرسمية من رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس، ثم حلف اليمين الدستورية من جانب الأعضاء وانتخاب رئيس المجلس ووكيلين له.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON، أن الجلسة الأولى تُعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه أصغر عضوين، وفقًا للتقاليد البرلمانية المستقرة.

زيادة غير مسبوقة في عدد السيدات

وأوضح حسين أن التشكيل الجديد لمجلس النواب شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السيدات، بما يتجاوز الحد الأدنى المقرر في الكوتة الدستورية البالغة 25%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة المتزايد بدور المرأة منذ ثورة 30 يونيو.

وأكد أن هذه الزيادة تحمل رسالة واضحة للمجتمع بأن المرأة المصرية قادرة على المنافسة والمشاركة الفاعلة في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والتشريعية، وأن النظرة النمطية الذكورية لم تعد قائمة.

برلمان متنوع في التخصصات

وأشار إلى أن تركيبة المجلس الجديد تضم تخصصات متنوعة في مجالات مثل المحاسبة، القانون، البترول، الاتصالات، والتعليم، وهو ما يعزز من قدرة البرلمان على مناقشة الملفات المختلفة بعمق مهني وعلمي.

تحفظ في توقعات رئاسة المجلس

وحول هوية رئيس مجلس النواب المقبل، أكد عماد الدين حسين أنه يفضل التحفظ وعدم الانجراف وراء التكهنات، لافتًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن كثيرًا من التوقعات لا تتحقق، وأن الإعلان الرسمي وحده هو الفيصل.

104 نواب مستقلين يغيرون المعادلة

وأوضح أن البرلمان الجديد يضم ما لا يقل عن 104 نواب مستقلين، وهي كتلة كبيرة لم تحدث منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تمثل نحو 18% من أعضاء المجلس، وقد ترتفع إلى 36% عند احتسابها بالنسبة للمقاعد الفردية، وهو ما قد يضفي قدرًا من الحيوية والسخونة على الأداء البرلماني إذا أحسن النواب إدارة هذا التنوع.

تشكيل اللجان خلال أيام

وأضاف أن العرف البرلماني يقضي بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين في اليوم الأول، ثم تقديم رغبات الانضمام إلى اللجان في اليوم التالي، تليها انتخابات اللجان خلال وقت قصير، موضحًا أن هذه العملية عادة ما تتم عبر التوافق والتنسيق بين الأحزاب والكتل البرلمانية، وليس عبر الأغلبية العددية فقط.

عماد الدين حسين مجلس النواب الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

ياميش رمضان 2026

قبل الزحام.. أماكن بيع ياميش رمضان 2026 وأسعار اليوم

الحساب الجاري والتوفير في البنوك

اعرف عيوب كل منهما.. الفرق بين الحساب الجاري والتوفير في البنوك

مواعيد عمل البريد المصري

أماكن فروع الفترة المسائية.. مواعيد عمل البريد المصري أيام الإجازات

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

المزيد