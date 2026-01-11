خريطة اليوم الأول لانعقاد مجلس النواب.. عماد الدين حسين يكشف

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين إن الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب ستشهد إجراءات تنظيمية ودستورية مهمة، تبدأ بتلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان النتائج النهائية لكل الجولات الانتخابية، يعقبها توجيه الدعوة الرسمية من رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس، ثم حلف اليمين الدستورية من جانب الأعضاء وانتخاب رئيس المجلس ووكيلين له.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON، أن الجلسة الأولى تُعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه أصغر عضوين، وفقًا للتقاليد البرلمانية المستقرة.

زيادة غير مسبوقة في عدد السيدات

وأوضح حسين أن التشكيل الجديد لمجلس النواب شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السيدات، بما يتجاوز الحد الأدنى المقرر في الكوتة الدستورية البالغة 25%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة المتزايد بدور المرأة منذ ثورة 30 يونيو.

وأكد أن هذه الزيادة تحمل رسالة واضحة للمجتمع بأن المرأة المصرية قادرة على المنافسة والمشاركة الفاعلة في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والتشريعية، وأن النظرة النمطية الذكورية لم تعد قائمة.

برلمان متنوع في التخصصات

وأشار إلى أن تركيبة المجلس الجديد تضم تخصصات متنوعة في مجالات مثل المحاسبة، القانون، البترول، الاتصالات، والتعليم، وهو ما يعزز من قدرة البرلمان على مناقشة الملفات المختلفة بعمق مهني وعلمي.

تحفظ في توقعات رئاسة المجلس

وحول هوية رئيس مجلس النواب المقبل، أكد عماد الدين حسين أنه يفضل التحفظ وعدم الانجراف وراء التكهنات، لافتًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن كثيرًا من التوقعات لا تتحقق، وأن الإعلان الرسمي وحده هو الفيصل.

104 نواب مستقلين يغيرون المعادلة

وأوضح أن البرلمان الجديد يضم ما لا يقل عن 104 نواب مستقلين، وهي كتلة كبيرة لم تحدث منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تمثل نحو 18% من أعضاء المجلس، وقد ترتفع إلى 36% عند احتسابها بالنسبة للمقاعد الفردية، وهو ما قد يضفي قدرًا من الحيوية والسخونة على الأداء البرلماني إذا أحسن النواب إدارة هذا التنوع.

تشكيل اللجان خلال أيام

وأضاف أن العرف البرلماني يقضي بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين في اليوم الأول، ثم تقديم رغبات الانضمام إلى اللجان في اليوم التالي، تليها انتخابات اللجان خلال وقت قصير، موضحًا أن هذه العملية عادة ما تتم عبر التوافق والتنسيق بين الأحزاب والكتل البرلمانية، وليس عبر الأغلبية العددية فقط.