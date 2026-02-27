قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
الزمالك يطلب السعة الكاملة أمام أوتوهو بالكونفدرالية
جمال علام: سمير زاهر أفضل رئيس في تاريخ الجبلاية.. وهذه رسالتي للتوأم
آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
مسلسل الكينج الحلقة 10 .. محمد إمام ينتقم من كمال أبو رية ويدخل فى تجارة الآثار

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “الكينج” العديد من الاحداث التشويقية بين حمزة الدباح وجلال .

وبدأت الحلقة بإكتشاف حمزة (محمد عادل إمام) سرقة الدولارات الذى كان يحتفظ بها ، خاصة بعد اتفاقه مع عرفة الشاطر (ايمن عزب) انه سيدفع ديونه فى السوق بدلا منه .

  • ويكتشف حمزة ان شقيقته زمزم (حنان مطاوع) هى التى سرقت الدولارات وبعد ان واجهها تتفق انه سترجع له الدولارات مرة اخرى ولكنها تتفاجيء بسرقتهم من منزلها.
  • وفكر حمزة فى استعادة السلاح الذي أخذه منه جلال (كمال ابو رية) و بالفعل اقتحم حمزة  الفيلا ونجح فى استرداد السلاح و وجد هناك آثار فأخذها أيضاً.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة ام بي سي مصر عن موعد عرض مسلسل الكينج بطولة محمد امام ، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية

