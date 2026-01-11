واقعة قديمة .. الداخلية تكشف حقيقة التعدى على شخص بالضرب بسبب ملكية منزل بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بتعديهم عليه بالضرب وإحداث إصابته وسرقته بالإكراه فى إطار الخلاف على ملكية منزل بالقاهرة.

بالفحص تبين أن الواقعة قديمة خلال عام 2024 حيث تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بحدوث مشاجرة بين (القائم بالنشر - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) وبين شخصين (مستأجر الشقة محل النزاع ، المالك الحالى للشقة) وتبين قيام الطرف الأول ببيع الشقة للثالث وقيام الأخير بتأجيرها للثانى وفى وقت لاحق أبدى الأول رغبته فى عدم إستكمال البيع وفسخ العقد وطرد المستأجر ، إلا أنه رفض الخروج من المسكن مما ترتب عليه حدوث مشاجرة بينهم.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة آنذاك وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.