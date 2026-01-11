قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان
صحيفة الحالة الجنائية أهمها.. شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
التفوق التاريخي مستمر.. كيف نجح حسام حسن في تجهيز المنتخب للفوز على كوت ديفوار والوصول للمربع الذهبي بأمم إفريقيا؟
عبلة الهواري الأقرب.. من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا؟
أول تصريح لمادورو من محبسه: لست حزينا.. أنا مقاتل ودعوات للتظاهر في فنزويلا
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة
قوى عاملة النواب: عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال
إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا
سؤال برلماني لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج لمصر
بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم
اقتصاد

بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

 ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية إلى جمهورية كوت ديفوار خلال الفترة من 12 إلى 17 يناير 2026، تستضيفها العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بمشاركة نخبة من الشركات المصرية العاملة في قطاعي الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.
وتضم البعثة 20 شركة مصرية، بواقع 15 شركة من الشركات الأعضاء بقطاع الصناعات الغذائية، و5 شركات من قطاع التعبئة والتغليف، في خطوة تستهدف توسيع الحضور المصري بالسوق الإيفواري، وفتح قنوات جديدة للتصدير في واحد من أهم الأسواق الواعدة بغرب أفريقيا.
 

وتُنظم البعثة بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في أبيدجان، والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية، وبدعم من السفارة المصرية في أبيدجان، والسفارة الإيفوارية بالقاهرة، بما يعكس تنسيقًا مؤسسيًا يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وتهدف البعثة إلى عقد لقاءات عمل مباشرة مع مستوردين وموزعين وشركاء محتملين من الجانب الإيفواري، إلى جانب التعرف عن قرب على متطلبات السوق واحتياجاته، وبحث فرص إقامة شراكات تجارية مستدامة في قطاعي الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.
ويأتي تنظيم هذه البعثة في إطار استراتيجية المجلس التصديري للصناعات الغذائية لزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الأفريقية، ودعم شعار «صُنع في مصر» من خلال فتح أسواق جديدة وتحقيق نمو مستدام للصادرات غير البترولية.

