بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار

ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية إلى جمهورية كوت ديفوار خلال الفترة من 12 إلى 17 يناير 2026، تستضيفها العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بمشاركة نخبة من الشركات المصرية العاملة في قطاعي الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.

وتضم البعثة 20 شركة مصرية، بواقع 15 شركة من الشركات الأعضاء بقطاع الصناعات الغذائية، و5 شركات من قطاع التعبئة والتغليف، في خطوة تستهدف توسيع الحضور المصري بالسوق الإيفواري، وفتح قنوات جديدة للتصدير في واحد من أهم الأسواق الواعدة بغرب أفريقيا.



وتُنظم البعثة بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في أبيدجان، والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية، وبدعم من السفارة المصرية في أبيدجان، والسفارة الإيفوارية بالقاهرة، بما يعكس تنسيقًا مؤسسيًا يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

وتهدف البعثة إلى عقد لقاءات عمل مباشرة مع مستوردين وموزعين وشركاء محتملين من الجانب الإيفواري، إلى جانب التعرف عن قرب على متطلبات السوق واحتياجاته، وبحث فرص إقامة شراكات تجارية مستدامة في قطاعي الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.

ويأتي تنظيم هذه البعثة في إطار استراتيجية المجلس التصديري للصناعات الغذائية لزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الأفريقية، ودعم شعار «صُنع في مصر» من خلال فتح أسواق جديدة وتحقيق نمو مستدام للصادرات غير البترولية.