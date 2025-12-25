قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم ورعاية المواهب الشابة بكافة المجالات
وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان القومي للتحطيب ويُكرِّمان رموزه
موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر
الصين تحذر اليابان: ستتخذ تدابير حازمة ضد أي أعمال مضايقة واستفزاز
قرار جديد من وزير التربية والتعليم لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمنظومة
تضامن فني واسع.. حنان مطاوع تساند ريهام عبدالغفور بعد واقعة التصوير: «مظاهرة حب»
القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا بتخفيضات تصل إلى 20% بمناسبة أعياد الميلاد
احذر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يهدّد صحة المواطنين.. والأمراض التنفسية «محتاجة صبر»
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
وفد قيادي من حماس يختتم زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد
البيت الأبيض يوجه القوات الأمريكية للتركيز على حصار النفط الفنزويلي
في مشاجرة بينهما داخل محل عمله.. حبس المتهمة بقتــ.ـل طليقها بشبرا الخيمة
اقتصاد

القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا بتخفيضات تصل إلى 20% بمناسبة أعياد الميلاد

المجمعات الاستهلاكية
محمد صبيح

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك والقشريات الطازجة والمجمدة، بتخفيضات تصل إلى 20% عن مثيلاتها في السوق المحلية، وذلك تزامنًا مع قرب احتفالات أعياد الإخوة الأقباط والكريسماس.

وقال الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

إتاحة المنتجات الغذائية عبر أكثر من 1060 منفذًا استهلاكيًا منتشرة على مستوى الجمهورية

وأوضح ناجي أن الشركة تعمل على دعم واستقرار الأسواق من خلال إتاحة المنتجات الغذائية عبر أكثر من 1060 منفذًا استهلاكيًا منتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب السيارات المتنقلة والمشاركة في أسواق اليوم الواحد، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بسهولة.

وأشار ناجي إلى أن الشركة تواصل تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، بما يضمن توافرها بصورة مستمرة وبأسعار عادلة، مؤكدًا استمرار تطوير منافذ البيع التابعة للشركة تحت العلامة التجارية «كاري أون»، إلى جانب التوسع في الشراكات مع الموردين لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية.


وتقوم المنافذ الاستهلاكية التابعة بطرح كيلو اللحم السوداني الطازج بسعر 310 جنيهات، وقلب/كلاوي بسعر 310 جنيهات، واللحم المكعبات (245 جرامًا) بسعر 245 جنيهًا، وطبق اللحم المفروم (800 جرام) بسعر 200 جنيه، وطبق اللحم المفروم (500 جرام) بسعر 125 جنيهًا، وطبق الكبدة (400 جرام) بسعر 75 جنيهًا، إلى جانب طرح كيلو الدواجن المجمدة بسعر 130 جنيهًا، وأسعار الأسماك تشمل البلطي البلدي بسعر 90 جنيهًا بدلًا من 99 جنيهًا، والبوري بسعر 195 جنيهًا بدلًا من 198 جنيهًا، واللوت بسعر 220 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا، وقشر البياض بسعر 215 جنيهًا بدلًا من 220 جنيهًا، والسبيط بسعر 485 جنيهًا بدلًا من 495 جنيهًا، والماكريل الإسباني بسعر 210 جنيهات بدلًا من 215 جنيهًا.

كما يتم طرح الدينيس بسعر 500 جنيه، وسمك المكرونة البلدي بسعر 195 جنيهًا، والقار بسعر 540 جنيهًا، والشعور بسعر 270 جنيهًا، وكيلو الجمبري بقشرة بسعر 540 جنيهًا، والجمبري بقشرة جامبو بسعر 590 جنيهًا، والجمبري الإماراتي جامبو بسعر 750 جنيهًا، والجمبري الإماراتي وسط بسعر 700 جنيه.

ويتم كذلك طرح مجموعة من القشريات المجمدة، من بينها الرنجة بسعر 175 جنيهًا للكيلو، وفيليه قشر بياض أسواني بسعر 405 جنيهات، وبلطي مستورد بسعر 230 جنيهًا، وفيليه باسا مستورد بسعر 190 جنيهًا، ومكرونة مستوردة بسعر 105 جنيهات.

الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللحوم والدواجن المنتجات الغذائية

