محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم ورعاية المواهب الشابة بكافة المجالات
وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان القومي للتحطيب ويُكرِّمان رموزه
موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر
الصين تحذر اليابان: ستتخذ تدابير حازمة ضد أي أعمال مضايقة واستفزاز
قرار جديد من وزير التربية والتعليم لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمنظومة
تضامن فني واسع.. حنان مطاوع تساند ريهام عبدالغفور بعد واقعة التصوير: «مظاهرة حب»
القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا بتخفيضات تصل إلى 20% بمناسبة أعياد الميلاد
احذر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يهدّد صحة المواطنين.. والأمراض التنفسية «محتاجة صبر»
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
وفد قيادي من حماس يختتم زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد
البيت الأبيض يوجه القوات الأمريكية للتركيز على حصار النفط الفنزويلي
في مشاجرة بينهما داخل محل عمله.. حبس المتهمة بقتــ.ـل طليقها بشبرا الخيمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة: انخفاض الأمية بالدقهلية من 18% إلى 16%

نائب وزير الصحة
نائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، عدداً من المنشآت الصحية بمحافظة الدقهلية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لمتابعة سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفعيل دور الرائدات الريفيات

بدأت الجولة بزيارة وحدة طب أسرة منية سندوب، التي تخدم 5000 أسرة وتضم 1329 ملفاً للمنتفعين فقط. وجهت نائب الوزير بوضع خطة لاستقطاب غير المترددين، من خلال تفعيل دور الرائدات الريفيات وتكثيف البحث الميداني لمعرفة أسباب ضعف التردد، لضمان وصول الرعاية الصحية المتكاملة إلى الجميع.

وفي الصيدلية ولجنة صرف الألبان، أكدت أن دعم الرضاعة الطبيعية يعتمد على ثلاثة مستويات: غرفة المشورة، لجنة الألبان، وعيادة الرضاعة الطبيعية، لتقديم الدعم اللازم قبل صرف اللبن الصناعي. كما تأكدت من توافر مخزون كافٍ من الحديد وحمض الفوليك والمضادات الحيوية، وأشادت بالمتابعة الدورية لحالات الأنيميا.

اطلعت نائب الوزير على أنشطة نادي الأسرة، الذي يخدم نحو 400 طفل مصري ولاجئ (من 6 إلى 18 عاماً)، من خلال الدعم النفسي، وتنمية مهارات الحياة، والأنشطة الترفيهية، وتوعية أولياء الأمور بحماية الطفل من الاعتداءات والتنمر.

شددت على تكامل أدوار مقدمي المشورة الأسرية وفرق تنمية الأسرة في تشجيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، لضمان رعاية مثالية للطفل خلال الألف يوم الأولى، مع الالتزام بتقديم المشورة قبل الزواج والحمل الأول قبل إصدار شهادة الفحص.

وفي عيادة المرأة الآمنة، طلبت إعداد تقرير تفصيلي عن مسار الإحالة لدعم المرأة المعنفة. كما تفقدت عيادة العلاج الطبيعي، التي يجري تحويلها إلى عيادة تخصصية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تشمل خدمات التخاطب والدعم النفسي والنمو إلى جانب العلاج الطبيعي.

وفي ختام الجولة، وجهت مديرية الشؤون الصحية بسرعة إصلاح العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة، بعد رصد تعطل نحو 30% منها بسبب أعطال فنية أو نقص السائقين، لضمان وصول الخدمات إلى المناطق المحرومة.

وفي سياق متصل، عقدت نائب الوزير اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة مع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ضمن فعاليات مراجعة حصاد عام 2025 في الملف السكاني. استعرضت مؤشرات الفترة 2024-2025، مشيدة بنجاح المحافظة في خفض معدل الإنجاب الكلي من 2.65 إلى 1.99، ومعدل المواليد من 17.9 إلى 15 لكل ألف نسمة، والزيادة الطبيعية من 10.5 إلى 9.4.

أشادت بانخفاض الأمية من 18% إلى 16%، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 15%، مؤكدة أن تعليم المرأة وعملها ركيزتان أساسيتان للتوازن السكاني. وأشارت إلى تحديات مثل انخفاض معدل الحماية بوسائل تنظيم الأسرة من 41.5% إلى 37.8%، وارتفاع الاحتياجات غير الملباة إلى 14.4%، داعية إلى تعزيز الوسائل طويلة المدى وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

أكدت أن عامي 2026 و2027 فترة حساسة تتطلب تضافر الجهود لنشر رسائل المباعدة بين الحملات (3-5 سنوات)، لضمان رعاية الطفل واستعداد الأسرة. واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على استمرار الجهود المشتركة، مهنئاً بانضمام الدقهلية إلى مدن التعلم التابعة لليونسكو، ومشدداً على تحقيق مؤشرات سكانية مركبة تتجاوز 70% بحلول 2030 في مناطق خضراء.

وزير الصحة منشآت صحية الدقهلية الملف السكاني وزارة الصحة

