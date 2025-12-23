وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى الغردقة العام

قام الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بجولة تفقدية داخل مستشفى الغردقة العام، شملت المرور على أقسام المستشفى والحضانة والمعامل وبنك الدم.

رافقه دكتور كريم الشبراوي مدير مستشفى الغردقة العام ودكتورة عزة جاد مدير إدارة المعامل ودكتورة مي عبد الوهاب عضو المكتب الفني.

وخلال المرور، اطمأن وكيل الوزارة على سير العمل داخل المعامل، ومراجعة توافر المستلزمات والأجهزة الطبية، ومدى الالتزام بإجراءات الجودة ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى متابعة دقة وسرعة تقديم الخدمة المعملية للمرضى.

كما شمل المرور بنك الدم، حيث تم التأكد من انتظام العمل، وتوافر فصائل الدم المختلفة، والالتزام بسياسات التخزين الآمن، وسلامة إجراءات السحب والفحص والتداول، بما يضمن تقديم خدمة آمنة وفعالة للمرضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالمعايير القياسية، والتنسيق المستمر بين الفرق الطبية والإدارية، مشددًا على ضرورة تذليل أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا المرور ضمن خطة مديرية الصحة بالبحر الأحمر للمتابعة الدورية للمنشآت الصحية، لضمان تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات الطبية بجميع الأقسام.