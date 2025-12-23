قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
محافظات

وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى الغردقة العام

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بجولة تفقدية داخل مستشفى الغردقة العام، شملت المرور على أقسام المستشفى والحضانة والمعامل وبنك الدم.

رافقه دكتور كريم الشبراوي مدير مستشفى الغردقة العام ودكتورة عزة جاد مدير إدارة المعامل ودكتورة مي عبد الوهاب عضو المكتب الفني.

وخلال المرور، اطمأن وكيل الوزارة على سير العمل داخل المعامل، ومراجعة توافر المستلزمات والأجهزة الطبية، ومدى الالتزام بإجراءات الجودة ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى متابعة دقة وسرعة تقديم الخدمة المعملية للمرضى.

كما شمل المرور بنك الدم، حيث تم التأكد من انتظام العمل، وتوافر فصائل الدم المختلفة، والالتزام بسياسات التخزين الآمن، وسلامة إجراءات السحب والفحص والتداول، بما يضمن تقديم خدمة آمنة وفعالة للمرضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالمعايير القياسية، والتنسيق المستمر بين الفرق الطبية والإدارية، مشددًا على ضرورة تذليل أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا المرور ضمن خطة مديرية الصحة بالبحر الأحمر للمتابعة الدورية للمنشآت الصحية، لضمان تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات الطبية بجميع الأقسام.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وزارة الصحة بالبحر الأحمر

