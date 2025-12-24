قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يبحث مع نقيب الأطباء البيطريين عدداً من ملفات العمل

عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير وجه بدراسة إمكانية إدراج الأطباء البيطريين في برنامج دبلومة التغذية بالمعهد القومي للتغذية، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع التأكيد على أن التغذية العلاجية ممارسة طبية تتطلب ترخيص مزاولة المهنة.

دعم وزارة الصحة لمساعدة النقابة

وقال إن الاجتماع ناقش تعديل بعض بنود قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، حيث أعلن الدكتور خالد عبد الغفار دعم وزارة الصحة لمساعدة النقابة في هذا الشأن. 

واستعرض الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه سوق الأدوية البيطرية في مصر، ووجه الوزير بتقديم الدعم اللازم للنقابة بما يعزز استراتيجية «الصحة الواحدة».

حضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتور محمد عبد الوهاب، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية. 

ومن جانب النقابة، حضر الدكتور محمود حمدي، أمين الصندوق، والمستشار طاهر أبو زيد، المستشار القانوني.

