قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة: الانتهاء من تركيب ألواح مركب خوفو الثانية خلال 4 سنوات
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
مرصد الأزهر يحذر: الجهاد حق حصري للدولة.. ويستنكر فتاوى العنف في باكستان
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الصحة: «حياة كريمة» مشروع قومي ضخم للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن الحكومة حريصة على الاستماع المباشر للمواطنين، باعتباره أحد أهم محاور تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن التواصل المباشر يساعد في رصد التحديات الحقيقية على أرض الواقع والعمل على حلها.

«حياة كريمة» تستهدف الإنسان المصري

وأوضح وزير الصحة، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد مشروعًا قوميًّا ضخمًا للغاية، يستهدف الإنسان المصري في المقام الأول، ويسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة له في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي.

تحسين جودة الخدمات الصحية

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن «حياة كريمة» لا تقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، بل تمتد لتشمل تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يضمن وصول خدمة لائقة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

التأمين الصحي الشامل وتطوير طب الأسرة

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يستهدف بشكل مباشر تطوير مراكز طب الأسرة ورفع كفاءتها، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة وقريبة من المواطنين.

وأكد وزير الصحة أن الدولة ماضية في تنفيذ هذه المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق هدفها الأساسي في تحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم خدمات صحية تليق به وتواكب معايير الجودة العالمية.

وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

حسام حسن

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين ميكروباص بالشرقية

انجي حمادة

16 فبراير .. محاكمة إنجي حمادة في اتهامها بغسل الأموال

هيفاء وهبي ومحاميها شريف حافظ

هيفاء وهبي تتهم صفحات بترويج فيديوهات فاضحة لها وتؤكد: مفبركة بالذكاء الاصطناعي

بالصور

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد