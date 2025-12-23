وزير الصحة: «حياة كريمة» مشروع قومي ضخم للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن الحكومة حريصة على الاستماع المباشر للمواطنين، باعتباره أحد أهم محاور تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن التواصل المباشر يساعد في رصد التحديات الحقيقية على أرض الواقع والعمل على حلها.

«حياة كريمة» تستهدف الإنسان المصري

وأوضح وزير الصحة، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد مشروعًا قوميًّا ضخمًا للغاية، يستهدف الإنسان المصري في المقام الأول، ويسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة له في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي.

تحسين جودة الخدمات الصحية

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن «حياة كريمة» لا تقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، بل تمتد لتشمل تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يضمن وصول خدمة لائقة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

التأمين الصحي الشامل وتطوير طب الأسرة

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يستهدف بشكل مباشر تطوير مراكز طب الأسرة ورفع كفاءتها، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة وقريبة من المواطنين.

وأكد وزير الصحة أن الدولة ماضية في تنفيذ هذه المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق هدفها الأساسي في تحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم خدمات صحية تليق به وتواكب معايير الجودة العالمية.