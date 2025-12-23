قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
مرصد الأزهر يحذر: الجهاد حق حصري للدولة.. ويستنكر فتاوى العنف في باكستان
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
وزير الصحة: تسريع تنفيذ خطة مكافحة السمنة لدى الأطفال

عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعاً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع الدكتورة مونيكا جارسيا، وزيرة الصحة الإسبانية، لبحث آفاق التعاون الصحي المشترك وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن اللقاء يمثل فرصة لتعميق الشراكة بين مصر وإسبانيا في المجال الصحي، من خلال تبادل الخبرات والخطط المشتركة، لمواجهة التحديات الصحية وتحقيق نتائج ملموسة تخدم شعبي البلدين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير شدد على أهمية تكثيف التنسيق في القضايا الصحية الدولية، خاصة دعم قرارات منظمة الصحة العالمية، وتبادل الخبرات في تقوية النظم الصحية، والتعامل مع التحديات الإنسانية، وقضايا الصحة والهجرة، لتحقيق نتائج مستدامة.

كما ناقش الاجتماع قرار جمعية الصحة العالمية بشأن الأمراض النادرة، حيث تبادل الجانبان الرؤى حول تفعيله وتسريع تنفيذ مخرجاته، لدعم المرضى وتعزيز الإنصاف الصحي عالمياً.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية، مع إستعراض الجهود المصرية في دعم الشراكات والتنسيق ضمن استراتيجية التعاون القُطري.

وأبرز الاجتماع الدور الإنساني المصري في تقديم الرعاية الصحية للفلسطينيين، من خلال استقبال وعلاج المرضى في المستشفيات المصرية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الدولي لضمان استمرار الدعم في الظروف الإنسانية الطارئة.

خطة مكافحة السمنة لدى الأطفال

واختتم اللقاء مناقشة تسريع تنفيذ خطة مكافحة السمنة لدى الأطفال، وتبادل الخبرات في قضايا الصحة والهجرة، إلى جانب توجيه دعوة إسبانية للمشاركة في رعاية قرارات مقدمة إلى منظمة الصحة العالمية، تتعلق بالطب الدقيق، وأمراض الكبد، والأشعة عن بُعد، والسكتة الدماغية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية.

مكافحة السمنة الأطفال المستشفيات المصرية وزيرة صحة إسبانيا رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة

