أخبار البلد

وزير الصحة: مصر ملتزمة بدورها المحوري في دعم التعاون الصحي الأفريقي

وزير الصحة والوفد الأفريقي
وزير الصحة والوفد الأفريقي
عبدالصمد ماهر

في إطار تعزيز الشراكات الصحية الأفريقية، استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC»، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان المصرية والمركز، بهدف دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة في مصر والدول الأفريقية الشقيقة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية تعميق الشراكة مع «Africa CDC» لدعم الأمن الصحي في القارة الأفريقية، من خلال تعزيز العمل المشترك، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات الاستجابة السريعة للتحديات الصحية الطارئة.

وشدد الوزير على التزام مصر بدورها المحوري في دعم التعاون الصحي الأفريقي، وتعزيز التكامل الإقليمي لرفع جاهزية النظم الصحية أمام الأزمات، مما يضمن حصول الشعوب الأفريقية على خدمات صحية آمنة ومستدامة.

استضافة مصر لمركز التنسيق الإقليمي لشمال أفريقيا 

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول  استضافة مصر لمركز التنسيق الإقليمي لشمال أفريقيا (RCC)، الذي يركز على بناء القدرات للوقاية من الأوبئة وتعزيز نظم الترصد والاستجابة الصحية في عدد من الدول الأعضاء.

وأكد المتحدث الرسمي جاهزية مصر لتفعيل المركز، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة وخبراتها العالمية في هذا المجال.

وقاب الدكتور حسام عبد الغفار إن الاجتماع تطرق إلى جهود مصر في دعم الدول الأفريقية من خلال تقديم المساعدات الطبية والإمدادات الأساسية، مع التأكيد على تنسيق هذه الجهود مع أولويات «Africa CDC» لتعظيم الاستفادة، خاصة في مجالات اللقاحات والإمدادات الطارئة، تعبيراً عن التزام مصر بالتضامن الأفريقي وتعزيز الصحة العامة في القارة.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور وسام منقولة، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا في المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC).

Africa CDC مجلس الوزراء وزير الصحة مكافحة الأمراض الصحة العامة

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

