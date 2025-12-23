قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
استعدادات لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل
شوبير: الفوز على زيمبابوي بداية جيدة.. ومباراة جنوب إفريقيا حاسمة
ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه
المشاط: نتطلع إلى شراكات أوسع مع أرمينيا لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
شوبير: مباراة زيمبابوي منحت محمد صلاح دفعة معنوية قوية
قافلة المساعدات الـ100 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية
أخبار البلد

خالد عبدالغفار : تنفيذ حملات توعوية في مجال الصحة النفسية

مذكرة تفاهم لدعم الصحة النفسية
مذكرة تفاهم لدعم الصحة النفسية
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وإحدي الشركات ، بهدف تعزيز الجهود الوطنية في دعم الصحة النفسية للمواطنين، ودعم المبادرة الرئاسية للصحة النفسية.

‏‎وقع المذكرة من جانب الوزارة الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومن جانب الشركة الدكتور محمد عادل خليل محمود سويلم، المفوض الرسمي عن «فياترس».

‏‎

تعزيز التعاون في التدريب والبحث العلمي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المذكرة تركز على تنفيذ حملات توعوية في مجال الصحة النفسية، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء قدرات العاملين في هذا المجال، كما تشمل تعزيز التعاون في التدريب والبحث العلمي، ودعم برامج التوعية والوقاية وعلاج الاضطرابات النفسية، وتطوير آليات تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الفرق الطبية، إلى جانب تطوير المنظومة الإلكترونية لمبادرة دعم الصحة النفسية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة.

وهذه المذكرة تأتي بهدف المساهمة في رفع الوعي المجتمعي وتحقيق أهداف «رؤية مصر 2030» في الرعاية الصحية النفسية.

‏‎من جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوراسيا في «فياترس»، أن الرعاية النفسية الفعالة تعتمد على نهج شامل يضمن التشخيص الصحيح والعلاج والدعم المناسب للمرضى، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج مستدامة، مشيراً إلى أن مبادرة «صحتك سعادة» تمثل نموذجًا رائدًا في إعطاء الأولوية للصحة النفسية والجسدية للمجتمع.

‏‎وعلى هامش التوقيع، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعًا، مع ممثلي الشركة لمناقشة خطة تنفيذ بنود المذكرة، مؤكدًا أهمية تدريب الأطباء وهيئات التمريض ومقدمي الخدمات على أدوات التشخيص المبكر، وإطلاق حملات إعلامية موسعة، وتطوير مواد تثقيفية ملائمة للثقافة المحلية.

كما تناول الاجتماع جهود اكتشاف وعلاج الاكتئاب والقلق، وطيف التوحد، والإدمان، والصحة النفسية للحوامل وكبار السن، والاضطرابات المرتبطة بالأمراض المزمنة، مع الإشارة إلى تدريب أكثر من 5 آلاف مقدم خدمة صحية في المحافظات.

حضر مراسم التوقيع، الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي؛ والدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الصحية؛ والدكتور محمد هاني، منسق مبادرة «صحتك سعادة»، والأستاذة سارة عطية، مسئول ملف البروتوكولات بمكتب مساعد الوزير.

ومن جانب "فياترس" حضر الدكتور أيمن مختار - الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوراسيا
-  ريما معلوف - رئيسة الشؤون المؤسسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوراسيا
- الدكتور محمد سويلم - المدير العام لشركة فياترس لمصر وشمال أفريقيا
- الدكتورة منى منير - رئيسة الشؤون المؤسسية في مصر وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة.

رئيس الوزراء الرعاية الصحية الصحة النفسية وزير الصحة المبادرة الرئاسية

