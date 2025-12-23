خالد عبدالغفار : تنفيذ حملات توعوية في مجال الصحة النفسية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وإحدي الشركات ، بهدف تعزيز الجهود الوطنية في دعم الصحة النفسية للمواطنين، ودعم المبادرة الرئاسية للصحة النفسية.

‏‎وقع المذكرة من جانب الوزارة الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومن جانب الشركة الدكتور محمد عادل خليل محمود سويلم، المفوض الرسمي عن «فياترس».

‏‎

تعزيز التعاون في التدريب والبحث العلمي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المذكرة تركز على تنفيذ حملات توعوية في مجال الصحة النفسية، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء قدرات العاملين في هذا المجال، كما تشمل تعزيز التعاون في التدريب والبحث العلمي، ودعم برامج التوعية والوقاية وعلاج الاضطرابات النفسية، وتطوير آليات تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الفرق الطبية، إلى جانب تطوير المنظومة الإلكترونية لمبادرة دعم الصحة النفسية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة.

وهذه المذكرة تأتي بهدف المساهمة في رفع الوعي المجتمعي وتحقيق أهداف «رؤية مصر 2030» في الرعاية الصحية النفسية.

‏‎من جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوراسيا في «فياترس»، أن الرعاية النفسية الفعالة تعتمد على نهج شامل يضمن التشخيص الصحيح والعلاج والدعم المناسب للمرضى، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج مستدامة، مشيراً إلى أن مبادرة «صحتك سعادة» تمثل نموذجًا رائدًا في إعطاء الأولوية للصحة النفسية والجسدية للمجتمع.

‏‎وعلى هامش التوقيع، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعًا، مع ممثلي الشركة لمناقشة خطة تنفيذ بنود المذكرة، مؤكدًا أهمية تدريب الأطباء وهيئات التمريض ومقدمي الخدمات على أدوات التشخيص المبكر، وإطلاق حملات إعلامية موسعة، وتطوير مواد تثقيفية ملائمة للثقافة المحلية.

كما تناول الاجتماع جهود اكتشاف وعلاج الاكتئاب والقلق، وطيف التوحد، والإدمان، والصحة النفسية للحوامل وكبار السن، والاضطرابات المرتبطة بالأمراض المزمنة، مع الإشارة إلى تدريب أكثر من 5 آلاف مقدم خدمة صحية في المحافظات.

حضر مراسم التوقيع، الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي؛ والدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الصحية؛ والدكتور محمد هاني، منسق مبادرة «صحتك سعادة»، والأستاذة سارة عطية، مسئول ملف البروتوكولات بمكتب مساعد الوزير.

ومن جانب "فياترس" حضر الدكتور أيمن مختار - الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوراسيا

- ريما معلوف - رئيسة الشؤون المؤسسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوراسيا

- الدكتور محمد سويلم - المدير العام لشركة فياترس لمصر وشمال أفريقيا

- الدكتورة منى منير - رئيسة الشؤون المؤسسية في مصر وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة.