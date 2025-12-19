مجلس وزراء الصحة العرب يقدم الشكر لمصر على تجربتها الناجحة في القضاء على فيروس سي

قدم مجلس وزراء الصحة العرب شكره لجمهورية مصر العربية، تقديرًا لنجاح تجربتها في القضاء على فيروس سي، وذلك ضمن أعمال الهيئة العليا للمجلس، المنعقدة في إطار الدورة الـ63 بدولة ليبيا، بحضور وزراء الصحة العرب وممثلي الدول الأعضاء.

وخلال الفعاليات، استعرض الدكتور محمد حساني، مساء وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، تفاصيل نجاح التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي، بدعم غير محدود من القيادة السياسية المصرية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المجلس وجه الشكر أيضًا لكل من ليبيا وتونس والجزائر، موجها الأمانة الفنية بتعميم تجاربهم الصحية الناجحة على الدول الأعضاء للاستفادة والاسترشاد منها.

القضاء على فيروس “سي”

أشار «عبدالغفار» إلى أن المجلس أشاد بتجربة مصر في القضاء على فيروس “سي” وحصولها على الشهادة الذهبية كأول دولة عالميًا تخلو من الفيروس، إلى جانب تجربة ليبيا في تطوير نظام المعلومات الصحية من خلال مركز المعلومات والتوثيق الصحي باستخدام نظم المعلومات المناطقية، وتجربة تونس في التطعيم الإلكتروني، وتجربة الجزائر الرائدة في مكافحة المخدرات.