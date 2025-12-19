قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي من بيروت: دعم مصري كامل لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه وبسط سلطة الدولة
قناة السويس تستعيد زخمها.. انتعاش في العبور وإيرادات قياسية تعيد الثقة للممر الملاحي العالمي
دراسة علمية تكشف تركيبا جيولوجيا فريدا أسفل مثلث برمودا
رئيس وزراء لبنان: نثمن اهتمام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية
امتيازات استثمارية جديدة لمشروعات ريادة الأعمال
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمدبولي ونواف في لبنان
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 ديسمبر 2025
أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة
في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف
مدبولي: موقف مصر ثابت وداعم للبنان
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية
أربعينية الشتاء.. ماذا نعرف عن الفترة الأشد برودة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الصحة يلتقي نظيره التونسي لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي

عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور مصطفى الفرجاني، وزير الصحة بدولة تونس، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي، خاصة تبادل الخبرات في مجال التغطية الصحية الشاملة والمبادرات الصحية.

جاء اللقاء على هامش أعمال الدورة العادية الـ63 لمجلس وزراء الصحة العرب، التي تستضيفها العاصمة الليبية طرابلس يوم 18 ديسمبر 2025، بحضور وزراء الصحة العرب وممثلي الدول الأعضاء.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ناقش التعاون في مجال السياحة الصحية، وتبادل الخبرات بين الأطباء من الجانبين في عدد من التخصصات، ومجال الشراء الموحد وتصنيع الأدوية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في استراتيجية “الصحة الواحدة” (One Health) لمكافحة الأوبئة والتغيرات المناخية.

أشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول سبل التعاون في إدارة المستشفيات والتعرف على أحدث النظم المتبعة، ودعم الشراكة في التعامل مع حالات الطوارئ والأمراض المعدية والمستجدة، وتنسيق الجهود الدولية للتصدي للتفشيات الوبائية، والتعاون في مجال الطب المعملي وتطوير خطط التدريب للعاملين بالمعامل، وتدريب الكوادر في طب الأسرة والصحة الإنجابية، إلى جانب أهم المستجدات والموقف التنفيذي بشأن إدخال المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، والجهود المشتركة لدعم القطاع الصحي في غزة.

 تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وتونس

أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وتونس في سبتمبر 2025 في مجال الصحة والعلوم الطبية، والتي تشمل الرعاية الأولية، ومكافحة الأمراض غير السارية، وإدارة نظم معلومات المستشفيات، وتنمية الموارد البشرية، والبحث والتطوير في التكنولوجيا الحيوية الطبية.

الفلسطينيين طب الأسرة مصر تونس الأمراض غير السارية المستشفيات

