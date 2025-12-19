قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف خلال زيارته للأقصر: الجهود التنفيذية دليل على تضافر الجهود لخير المواطن

محافظ الأقصر يستقبل وزير الأوقاف
شيماء جمال

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة - محافظ الأقصر، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، خلال زيارته لمحافظة الأقصر، لمتابعة العمل في مجالات العمل الدعوي المجتمعي بالمحافظة.

تناول اللقاء دور المساجد في بناء الوعي، ونشر القيم الدينية والوطنية، ودعم جهود مواجهة الفكر المتطرف، وصون شواهد الحضارة المصرية من مختلف العصور؛ بما يسهم في نشر الفكر المستنير وترسيخ الانتماء والاستقرار المجتمعي.

ومن جانبه، رحّب محافظ الأقصر بزيارة وزير الأوقاف التي أسعدت أهالي الأقصر جميعًا، مثمنًا دور الوزارة في نشر الفكر المستنير، ومؤكدًا تطلعه إلى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة؛ فيما أكد الوزير سعادته البالغة بزيارة الأقصر العامرة بشواهد الحضارة المصرية العظيمة وبقدرة الإنسان المصري على تحقيق الإنجازات والمعجزات في مختلف العصور. 

كذلك أعرب الوزير عن سعادته بتضافر جهود المحافظة مع الأوقاف في تنفيذ مبادرة "صحح مفاهيمك" وفي جهود البر التي تباشرها الوزارة؛ مشيرًا إلى تطلعه نحو استمرار هذا التعاون بما يعود بالخير على الوطن والمواطنين.

