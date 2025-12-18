قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة
جمع وتعقيم | خطة عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة
حاجة لله يا بيه .. حبس 12 متسولا في القاهرة والجيزة
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
إصابة مرشح بدمياط بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا .. خطوة بخطوة
الأوقاف تعلن انطلاق النسخة الرابعة من مسابقة القرآن الكريم

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الازهري
وزير الأوقاف الدكتور أسامة الازهري
إيمان طلعت

تعلن وزارة الأوقاف، عن انطلاق النسخة الرابعة من المسابقة القرآنية الكبرى في حفظ القرآن الكريم، وحفظ متن الخريدة البهية وشرحها للإمام الدرديري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخ السابقة من المسابقة بين الدارسين والدارسات بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، في إطار اهتمامها بالقرآن الكريم وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعانيه ومقاصده.

وتجري المشاركة في المسابقة من خلال ترشيح السادة عمداء مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ومديري المديريات لعدد خمسة من أفضل الدارسين والدارسات بكل مركز لتمثيل مركزهم في المسابقة، على ألا يكون قد سبق ترشيحهم في النسخ السابقة، وأن يكونوا مقيدين بالمراكز ومسددين للمصروفات الدراسية كاملة، مع استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط في أي مرحلة من مراحل المسابقة، على أن تُسلَّم الترشيحات إلى الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم في موعد غايته الحادي والثلاثون من ديسمبر 2025م.

وتخصص وزارة الأوقاف جائزة قدرها سبعون ألف جنيه لمركز إعداد محفظي القرآن الكريم الحاصل على المركز الأول، تُوزَّع بواقع خمسة آلاف جنيه لعميد المركز، وخمسة آلاف جنيه لمدير المديرية، وأربعة آلاف جنيه لوكيل المديرية، وثلاثة آلاف جنيه لمدير الدعوة، وثلاثة آلاف جنيه لمدير المركز، وعشرة آلاف جنيه لكل متسابق، كما تُخصص جائزة قدرها خمسون ألف جنيه للمركز الحاصل على المركز الثاني، تُوزَّع بواقع ثلاثة آلاف جنيه لعميد المركز، وثلاثة آلاف جنيه لمدير المديرية، وألفي جنيه لوكيل المديرية، وألف جنيه لمدير الدعوة، وألف جنيه لمدير المركز، وثمانية آلاف جنيه لكل متسابق، فيما تُخصص جائزة قدرها ثلاثون ألف جنيه للمركز الحاصل على المركز الثالث، تُوزَّع بواقع ثلاثة آلاف جنيه لعميد المركز، وثلاثة آلاف جنيه لمدير المديرية، وألفي جنيه لوكيل المديرية، وألف جنيه لمدير الدعوة، وألف جنيه لمدير المركز، وأربعة آلاف جنيه لكل متسابق.

كما تمنح الوزارة جائزة قدرها ألفا جنيه لكل متسابق يحصل على نسبة ثمانين في المائة فأكثر في كل منافسة بين مركزين، على أن تُجرى الاختبارات بشكل مركزي في مسجد الرحمة عقب الانتهاء من تلقي الترشيحات من المديريات الإقليمية، وترجو وزارة الأوقاف التوفيق والسداد لجميع المشاركين.

