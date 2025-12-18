ترامب: لا مانع من إبلاغ الكونجرس بالهجوم ضد فنزويلا.. وأخشى تسريب الخبر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس أنه لا مانع من إبلاغ الكونجرس بهجوم محتمل على فنزويلا.

هجوم أمريكي ضد فنزويلا

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي "لا أمانع في إخبار الكونجرس الأمريكي، لكن الأمر ليس خطيراً - لست مضطراً لإخبارهم. لقد ثبت ذلك، لكنني لا أمانع على الإطلاق آمل فقط ألا يسربوا الخبر".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أرسلت الولايات المتحدة أربع طائرات حربية إلى الأجواء الفنزويلية.

حاملات طائرات أمريكية قرب فنزويلا

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى اقتراب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد ومجموعتها الضاربة من السواحل الفنزويلية، ضمن نطاق يسمح بتوجيه ضربات عسكرية محتملة.

ويأتي هذا التحرك بعد إعلان ترامب عن قرار بعرقلة مرور جميع ناقلات النفط المتجهة من وإلى فنزويلا، وفي هذا الإطار، ذكر الإعلامي تاكر كارلسون نقلاً عن مشرع أمريكي أن ترامب قد يعلن مساء الأربعاء بالتوقيت الأمريكي عن بدء عملية عسكرية ضد فنزويلا.