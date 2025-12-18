ترامب: لم نحدد موعد لقاء نتنياهو والمرجح عقده في فلوريدا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد أن يلتقي بي لكننا لم نحدد الموعد.

لقاء ترامب ونتنياهو

وأشار الرئيس ترامب إلى أنه على الأرجح سألتقي نتنياهو في فلوريدا.

يذكر أن ترامب وجه إهانات مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي قب اغتيال القيادي البارز في حركة حماس، رائد سعد، واصفا ما حدث بأنه “سيل من الشتائم”، خصوصا أن تلك الخطوة فجرت غضبا واسعا داخل الإدارة الأمريكية، واعتُبرت خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ترامب يوبخ نتنياهو

وأوضح الكاتب الإسرائيلي ناحوم برنيا، في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن ترامب عبر بلهجة حادة عن استيائه من العملية، مؤكدا أن الاغتيال لم يكن منسقا مسبقا مع واشنطن، ما اعتبرته الإدارة الأمريكية تصرفا يعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، والمقرر أن تكون محور المحادثات بين نتنياهو وترامب في نهاية الشهر الجاري.