رئيس المجلس القومي للمرأة تشكر الإمام الأكبر على مشاركة الأزهر ودعمه بمؤتمر الخطاب الديني

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك تقديرًا للشراكة الاستثنائية والجهود المخلصة التي بذلتها مؤسسة الأزهر الشريف في إنجاح المؤتمر الدولي بعنوان:"استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، والذي عقد تحت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار يومي 1 و2 فبراير 2026.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، أن هذه الشراكة لم تكن مجرد تعاون تنظيمي، بل جاءت تجسيدًا لرؤية مشتركة تؤمن بأن إنصاف المرأة وحماية حقوقها يمثلان جوهر الرسالة الدينية والإنسانية، مشيدة بالدور الفاعل للأزهر الشريف في دعم قضايا المرأة من منظور ديني مستنير.



وأضافت أن مشاركة فريق الأزهر الشريف أسهمت في إثراء جلسات المؤتمر بأفكار ورؤى عميقة، وضعت النقاط على الحروف في العديد من القضايا المعاصرة المتعلقة بالمرأة، بما يعزز من الخطاب الديني والإعلامي الداعم لحقوقها.

ووجهت المستشارة أمل عمار، خالص التحية والتقدير إلى الاستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر الشريف تقديرًا لجهوده المتميزة ومشاركته الفعّالة في المؤتمر، مشيدةً بدوره الفكري والعلمي وإسهاماته التي اثرت محاور المؤتمر وتعزيز أهدافه.

كما وجهت التحية والتقدير لفرق العمل بمؤسسة الأزهر، التي عملت جنبًا إلى جنب مع فريق المجلس، ليخرج المؤتمر الدولي بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر إقليميًا ودوليًا، وتؤكد ريادتها في دعم قضايا المرأة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.