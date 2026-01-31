قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس حضور إمام عاشور إلى الأهلي اليوم للتدريب منفردا بملعب التتش
الذهب يفاجئ الجميع اليوم.. أسعار جرام كافة الأعيرة
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الجيش السوداني يصد هجمات بمسيّرات على مدينة الأبيض ويتقدم ميدانيًا في كردفان
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة «صوت المرأة في الإعلام بين الحرية والمسؤولية» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة «صوت المرأة في الإعلام بين الحرية والمسؤولية» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة «صوت المرأة في الإعلام بين الحرية والمسؤولية» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
أمل مجدى

في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار فى فعاليات الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب نظمت لجنة الإعلام  ندوة بعنوان "صوت المرأةفى الاعلام بين الحريةوالمسؤولية؟"
وقد  أدارت الندوة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس ، والتى أكدت  على اهتمام المجلس الكبير بصوت المرأة في الإعلام، ودوره المحوري في التعبير عن قضايا المرأة في مختلف المجتمعات، وتسليط الضوء على مدى حرية تناول قضايا المرأة ضمن القضايا الشائكة المطروحة على الساحة
وأشادت الدكتورة سوزان القليني بجناح المجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب، واصفة إياه بالجناح الهام لما يتضمنه من تنوع في الأنشطة، وعقد ندوات يومية طوال فترة مشاركة المجلس، من خلال لجانه المختلفة، بما يعكس حرص المجلس على فتح مساحات حوار جادة حول قضايا المرأة.
وأكدت مقررة لجنة الإعلام بالمجلس على  أن حرية الإعلام تُعد أحد الموضوعات الشائكة، إلا أنها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع والدولةو  الجمهور المتلقي للرسالة الإعلامية، مؤكدة أهمية الوعي المجتمعي في التعامل مع المحتوى الإعلامي.
كما أشادت بمبادرة «الملهمات العربيات»، وبالدور العظيم الذي تقوم به المرأة السورية والفلسطينية  في مواجهة التحديات والصمود، بإعتبارهم نموذجًا مشرفًا للمرأة العربية القوية والقادرة على التكيف والمواجهة مؤكدة على أن هناك طفرة ملحوظة في تناول الإعلام لقضايا المرأة، مشيرة إلى أن الإعلام بات يتناول موضوعات شائكة كان يُسكَت عنها سابقًا في الإعلام أو الدراما أو الأفلام والمسلسلات المختلفة.
وشددت على ضرورة وجود تشريعات وقوانين تنظم العمل الإعلامي، موضحة أن مواثيق الشرف الإعلامي غير ملزمة، بينما تتحول القواعد إلى التزام حقيقي عندما تصدر في شكل قوانين، خاصة في ظل تعدد المنصات الإعلامية والانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، والتطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي.
وطالبت بضرورة التنسيق بين المجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوضع أطر تشريعية وقانونية منظمة، للحد من ظاهرة «الترند» غير المنضبط، مؤكدة في ختام حديثها ثقتها الكاملة في وعي الشباب المصري وقدرته على التمييز والاختيار.


و أكدت الدكتورة منى الحديدي أن الندوة ناقشت أحد الموضوعات الجوهرية على المستويين الأكاديمي والمهني، وهو علاقة المرأة بالإعلام في إطار الحرية والمسؤولية، مشددة على أهمية الربط بين الإعلام والثقافة والفنون باعتبارها أدوات تشكيل الوعي وبناء الإنسان المصري، وداعمة لجهود التحديث في إطار الجمهورية الجديدة. 
وأشادت " الحديدى " على ان جناح المجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب، جناح فني وتربوي ابتكاري يعكس تعدد الأهداف الثقافية للمجلس موضحة أن وجود المرأة في الإعلام والثقافة والفنون ليس أمرًا مستحدثًا، بل حقيقة يؤكدها التاريخ المصري منذ الحضارة المصرية القديمة، مرورًا بتاريخ الإعلام المصري الذي شهد قيادات نسائية بارزة، مؤكدة أهمية استفادة الأجيال الجديدة من هذا الإرث، إلى جانب الاستخدام الواعي للتطورات التكنولوجية الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي في إطار احترام حقوق الملكية الفكرية. كما شددت على ضرورة توسيع مجالات مشاركة المرأة في الإعلام لتشمل الإعلام السياسي وإعلام الأزمات والإعلام الاقتصادي، مع إتاحة الفرصة للدماء الشابة المدربة، مؤكدة أن تطوير الإعلام لم يعد خيارًا بل ضرورة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث المنظومة الإعلامية وتنظيم استخدام المستحدثات التكنولوجية.
ومن جانبها، استعرضت الأستاذة هدى رشوان تجربتها المهنية وبداياتها في العمل الصحفي، متناولة دور الإعلام في كسر حاجز الصمت حول قضايا مسكوت عنها، وعلى رأسها قضية ختان الإناث، مؤكدة أن المعالجة الإعلامية المسؤولة ساهمت في إحداث تغيير تشريعي ومجتمعي حقيقي و شددت على خطورة استغلال المرأة كأداة للترند، وأهمية الحفاظ على صورتها، مشيرة إلى تقرير رصد صورة المرأة في الدراما والإعلام الصادر عن المجلس القومي للمرأة، والذي أظهر تحسنًا نسبيًا رغم استمرار التحديات، مؤكدة أن 73% من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف الإلكتروني وفقًا لدراسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ما يفرض مسؤولية كبرى على الإعلام لوضع مواثيق شرف تحمي الخصوصية وتواجه خطاب الكراهية.

وقد، أكدت الدكتورة نادية النشار رئيس شبكة الشباب والرياضة على أهمية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تمثل تحديًا كبيرًا للمهنة الإعلامية، ما يستلزم تطوير الأدوات مع الحفاظ على القيم المهنية ومعايير المجتمع. وأوضحت أن «الترند لا يهزم البراند»، فالأول مؤقت بينما الثاني يمتلك عمقًا تاريخيًا وحضاريًا، داعية إلى الاستفادة من أدوات العصر دون التفريط في هوية الإعلام وقيمه. كما شددت على ضرورة تحديث التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي لمواكبة المستجدات، مستعرضة التطور الإيجابي في معالجة قضايا المرأة منذ عام 2017، وما تبعه من إطلاق الكود الأخلاقي لمعالجة القضايا الإعلامية الخاصة بالمرأة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب جهودًا أكبر وأكثر تنظيمًا لحماية صورة المرأة المصرية وتعزيز دورها في الإعلام.

وقد شارك فى الندوة الكاتبة منى نشأت والدكتورة ناهد سليم  والدكتورة امانى محمود وعدد من عضوات لجنة الإعلام والدكتورة عصمت قاسم الأمينة العامة لمبادرة الملهمات العربيات والدكتورة مها محجوب عضوة المبادرة
وفى خلال فتح باب المداخلات للنقاش أكدت الكاتبة  الصحفية  وعضوة لجنة الاعلام منى نشأت أن الحرية التزام ومسؤولية، مشيرة إلى وجود بعض أشكال التحرر في الإعلام يرفضها المجتمع، خاصة ما يتم تقديمه من صور سلبية عن الحياة الزوجية، من خلال تصوير بعض الأزواج بصورة الخائن، وهو ما يخلق صورة ذهنية غير صحيحة عن الزواج لدى الشابات والشباب المقبلين عليه، مؤكدة أن الدور الأساسي للإعلام يجب أن يكون توعويًا ويسهم في بناء المجتمع. كما حذرت من سوء استخدام التكنولوجيا بشكل غير مُرشد، في ظل استخدامها الواسع دون مراعاة للآثار السلبية المترتبة على المجتمع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة أماني محمود، كبير المذيعين بالتلفزيون المصري وعضوة لجنة الإعلام بالمجلس، على المسؤولية الكبيرة للإعلام والإعلان، مشددة على أهمية أن يكون الإعلامي مثقفًا وحاصلًا على دراسات عليا، لما لذلك من دور في منحه قيمة مهنية ومسؤولية حقيقية داخل الرسالة الإعلامية التي يقدمها.
كما أكدت الدكتورة عصمت قاسم، الأمينة العامة لمبادرة الملهمات العربيات، على أهمية الإلهام ودوره في دعم الوعي المجتمعي، مشيرة إلى مبادرة «الملهمات العربيات» في الوطن العربي، وأهمية أن تدرك كل امرأة أنها مصدر إلهام في مجال ما، موضحة أن الإلهام يمكن أن يكون أداة لمواجهة الأفكار السلبية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وداعية الجميع، من السيدات والرجال، لاكتشاف نقاط القوة لديهم.
وأكدت الدكتورة مها محجوب، عضوة مبادرة الملهمات العربيات، أن «الترند» يصل إلى شرائح واسعة من المجتمع، لافتة إلى خبرتها كمستشارة في قضايا التحرش بالأطفال داخل المدارس، ومؤكدة ضرورة وضع قوانين وتشريعات واضحة لمواجهة الظواهر المسكوت عنها وحماية الأطفال.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس زياد عبد التواب، عضو المجلس الأعلى للصحافة، أن التكنولوجيا لم تبدأ في التسعينيات، لكنها مرت بمراحل من الفوضى نتج عنها ضحايا وتداعيات خطيرة، مما يستلزم وضع قواعد وقوانين منظمة. وأشاد بمبادرة «يوم بلا شاشات» التي أطلقتها لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تنظيم الفضاء الإلكتروني، سواء في الإعلام الرسمي أو إعلام المواطن عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيدًا بدور الدولة في هذا الإطار.
كما أكد الدكتور محمد كحط عبيد، الخبير في إعلام الاتصال، أن الحرية يجب أن تكون لها ضوابط وشروط واضحة، مشددًا على أن مصلحة المرأة هي مصلحة المجتمع بأكمله، وأن تحقيق الحرية الاقتصادية للمرأة دون ضغوط يُعد ضرورة أساسية. وأوضح أهمية تقديم برامج موجهة لمرحلة الطفولة، لتأسيس الطفل وبناء شخصيته بشكل سليم وقوي، إلى جانب الحاجة لبرامج تمكين المرأة، وتعزيز دور السيدات في الحياة السياسية ومشاركتهن بشكل أكبر في المجتمع 
وخلال كلمتها، وفي النهاية اكدت الدكتورة سوزان  أن الندوة ناقشت أحد الموضوعات الجوهرية على المستويين الأكاديمي والمهني، وهو علاقة المرأة بالإعلام في إطار الحرية والمسؤولية، مشددة على أهمية الربط بين الإعلام والثقافة والفنون باعتبارها أدوات تشكيل الوعي وبناء الإنسان المصري، وداعمة لجهود التحديث في إطار الجمهورية الجديدة.ووجهت الشكر للمستشارة رئيسة المجلس وإدارة المجلس والامانة العامة علي تنظيم هذه الندوات التوعوية  وإدارة جناح المجلس بإحتراف

المرأة القومي للمرأة معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب المجلس القومي للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

ترشيحاتنا

مازدا 323 التاريخية

سيارة مازدا SUV جديدة تدخل التاريخ بإنجاز غير مسبوق

حملة اختراق صامتة تضرب مستخدمي أندرويد عبر واتساب

محادثة واحدة تكفي.. برنامج تجسس غامض يستغل واتساب لاختراق هواتف أندرويد

آيفون 16

آيفون 16 يتصدر مبيعات الهواتف الذكية عالميًا في 2025

بالصور

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد