محافظات

قومى المرأة بأسوان ينفذ برامج تثقيف مالي ومناهضة العنف بـ كوم أمبو

قومى المرأة بأسوان
قومى المرأة بأسوان

وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لدعم وتمكين المرأة إقتصادياً وإجتماعياً وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية المستدامة .

وشدد المحافظ على ضرورة الإستمرار فى تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية التي تساهم فى بناء قدرات المرأة وتمكينها بمختلف المجالات، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص بكافة أفراد الأسرة .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم دورة للتثقيف المالى إستهدفت توعية عدد 30 سيدة وفتاة من أهالي قرية عزبة عمر بمركز كوم أمبو، وذلك بهدف تعزيز مهاراتهن في الإدارة المالية، وتشجيع ثقافة الادخار، ودعم قدراتهن على إقامة مشروعات صغيرة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الإقتصادى لأسرهن .

تمكين المرأة

وفى نفس السياق أكدت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان تم إستكمال الإجتماعات الدورية للجنة مناهضة العنف ضد المرأة من أجل متابعة الأنشطة والفعاليات التى تم تنفيذها خلال الشهرين الماضيين لدعم جهود مناهضة العنف بكافة أشكاله.

إلى جانب إستعراض التحديات والصعوبات التي تواجه آليات العمل، ومناقشة أهم الحلول والمقترحات العملية للحد من ظاهرة العنف وتعزيز ثقافة الحماية والدعم للمرأة، وبما يساهم في نشر الوعي المجتمعي، والتصدي الحاسم لكافة أشكال العنف، وتوفير بيئة آمنة داعمة للمرأة تمكنها من أداء دورها الحيوي داخل الأسرة والمجتمع .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

