اتهامات بالإبادة الجماعية.. القضاء الفرنسي يلاحق معرقِلات مساعدات غزة

أصدر قضاة فرنسيون مذكرات توقيف بحق ناشطين فرنسيين إسرائيليين، متهمين إياهما بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية" و"التحريض على الإبادة الجماعية"، وذلك بعد مشاركتهما في احتجاجات ضد إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية يوم الاثنين.

وتم التعرف على أحد الناشطين، وهي نيلي كوبر-ناوري، محامية فرنسية إسرائيلية ومؤسسة جمعية "إسرائيل إلى الأبد" الخيرية، التي تُعرّف مهمتها بأنها "حشد القوة الصهيونية الناطقة بالفرنسية"، وفقًا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

أما الناشطة الأخرى فهي راشيل تويتو، المتحدثة باسم منظمة "تساف 9"، التي تُناهض إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

يُزعم أن السيدتين شاركتا في عرقلة مرور شاحنات المساعدات عند معبري نيتسانا وكرم أبو سالم الحدوديين في مواقع مختلفة خلال عامي 2024 و2025 كما شجعتا آخرين على الانضمام إلى الاحتجاجات، وأدلتا بتصريحات علنية يُزعم أنها جردت سكان قطاع غزة من إنسانيتهم.

صرحت كوبر-نوري في مقابلة أجريت معها في يناير أنها لا تنوي الامتثال للاستدعاء أو العودة إلى فرنسا على الإطلاق، وأن الوضع برمته معادٍ للسامية.

عندما تواصلت صحيفة لوموند مع تويتو للتعليق، قالت: "ألاحظ أن القضاء الفرنسي أسرع في التعامل مع شكوى مقدمة من منظمة متطرفة مؤيدة للفلسطينيين مقارنةً بالشكاوى المقدمة من منظمة محامون بلا حدود والمنظمة اليهودية الأوروبية ضد اعتذارات نواب حزب فرنسا الأبية (اليسار المتطرف) عن الإرهاب".