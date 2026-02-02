وزير السياحة يعزز شراكة مصر مع "Wizz Air" للتوسع في الحركة السياحية الدولية

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة مع "Ian Malin" المدير المالي لشركة الطيران منخفضة التكلفة "Wizz Air" وعدد من قيادات الشركة خلال زيارتهم الحالية لمصر، لبحث سبل تعميق التعاون بين الجانبين في ضوء خطط الشركة للتوسع في السوق المصري وزيادة الحركة السياحية الوافدة من الأسواق التي تعمل بها إلى مختلف الوجهات السياحية في مصر.

ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود الوزارة لتعزيز الربط الجوي مع أوروبا وأسواق أخرى وتحفيز وصول مزيد من الزوار إلى المقصد المصري، في وقت تعمل فيه شركات طيران مثل "Wizz Air" على إطلاق خطوط جديدة بين أوروبا ومصر، بما في ذلك رحلات منتظمة إلى مطارات مثل "سفنكس الدولي" ومحافظات البحر الأحمر، في إطار دعم نمو السياحة الوافدة إلى البلاد.

وخلال الاجتماع، عرض المدير المالي لشركة "Wizz Air" حجم أعمال الشركة في السوق المصري وخططها التشغيلية المستقبلية، مؤكدًا أن مصر تمثل نقطة استراتيجية مهمة ضمن شبكتها الجوية، مشيرًا إلى تطلع الشركة لتوسيع نطاق الرحلات القادمة من الدول الأوروبية ودول شرق البلقان وغيرها، بما يعزز الخيارات المتاحة للسياح ويزيد من أعدادهم الوافدين إلى الوجهات السياحية المصرية.

وقد ناقش الجانبان فرص التعاون المختلفة لدفع مزيد من الحركة السياحية من الأسواق الخارجية، وكذا الدور الذي يمكن أن تضطلع به الوزارة والدولة في تسهيل تنفيذ تلك الخطط.

واتفق الجانبان على أن تقوم "Wizz Air" بإعداد مسودات لبرنامجي التشغيل الصيفي والشتوي المقبلين تتضمن زيادة كبيرة في عدد الرحلات الجوية القادمة من مختلف الأسواق السياحية إلى مصر، فيما تعهدت الوزارة بتقديم الدعم الكامل اللازم لتنفيذ هذه الزيادات، بهدف تحقيق نمو ملحوظ في أعداد السائحين الوافدين إلى المقصد المصري.

كما تناول الاجتماع مناقشة بعض التحديات المرتبطة بتشغيل الرحلات الجوية العارض وإمكانية التغلب عليها من خلال آليات تعاون مشترك بين الوزارة والشركة، حيث أكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية السياحية.