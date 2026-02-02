قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
ميمي جمال لـ صدي البلد: لن أعتزل التمثيل حتى آخر يوم في عمري
الكشف عن فولكس فاجن Golf GTI بقوة 325 حصانا.. وهذا سعرها عالميا
أخبار العالم

وزير السياحة يعزز شراكة مصر مع "Wizz Air" للتوسع في الحركة السياحية الدولية

وزير السياحة
وزير السياحة
أ ش أ

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة مع "Ian Malin" المدير المالي لشركة الطيران منخفضة التكلفة "Wizz Air" وعدد من قيادات الشركة خلال زيارتهم الحالية لمصر، لبحث سبل تعميق التعاون بين الجانبين في ضوء خطط الشركة للتوسع في السوق المصري وزيادة الحركة السياحية الوافدة من الأسواق التي تعمل بها إلى مختلف الوجهات السياحية في مصر.

ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود الوزارة لتعزيز الربط الجوي مع أوروبا وأسواق أخرى وتحفيز وصول مزيد من الزوار إلى المقصد المصري، في وقت تعمل فيه شركات طيران مثل "Wizz Air" على إطلاق خطوط جديدة بين أوروبا ومصر، بما في ذلك رحلات منتظمة إلى مطارات مثل "سفنكس الدولي" ومحافظات البحر الأحمر، في إطار دعم نمو السياحة الوافدة إلى البلاد.

وخلال الاجتماع، عرض المدير المالي لشركة "Wizz Air" حجم أعمال الشركة في السوق المصري وخططها التشغيلية المستقبلية، مؤكدًا أن مصر تمثل نقطة استراتيجية مهمة ضمن شبكتها الجوية، مشيرًا إلى تطلع الشركة لتوسيع نطاق الرحلات القادمة من الدول الأوروبية ودول شرق البلقان وغيرها، بما يعزز الخيارات المتاحة للسياح ويزيد من أعدادهم الوافدين إلى الوجهات السياحية المصرية.

وقد ناقش الجانبان فرص التعاون المختلفة لدفع مزيد من الحركة السياحية من الأسواق الخارجية، وكذا الدور الذي يمكن أن تضطلع به الوزارة والدولة في تسهيل تنفيذ تلك الخطط.

واتفق الجانبان على أن تقوم "Wizz Air" بإعداد مسودات لبرنامجي التشغيل الصيفي والشتوي المقبلين تتضمن زيادة كبيرة في عدد الرحلات الجوية القادمة من مختلف الأسواق السياحية إلى مصر، فيما تعهدت الوزارة بتقديم الدعم الكامل اللازم لتنفيذ هذه الزيادات، بهدف تحقيق نمو ملحوظ في أعداد السائحين الوافدين إلى المقصد المصري.

كما تناول الاجتماع مناقشة بعض التحديات المرتبطة بتشغيل الرحلات الجوية العارض وإمكانية التغلب عليها من خلال آليات تعاون مشترك بين الوزارة والشركة، حيث أكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية السياحية.

وزير السياحة والآثار ا عاصمة الإدارية الجديدة المدير المالي التعاون السوق المصري

