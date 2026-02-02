ظهور لافت لـ تارا عماد عبر إنستجرام

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بصور جديدة لها.

وظهرت تارا بإطلالة جذابة لافتة؛ إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

آخر أعمال تارا عماد

أعلن صنّاع فيلم "درويش" عن انتهاء تصوير العمل، وهو من بطولة عمرو يوسف، إلى جانب كل من: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، أحمد عبد الوهاب.

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه حول “مُحتال” يجد نفسه عالقًا في متاهة من المخاطر والخداع والحب.