بالكاجوال.. تارا عماد تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها وجمهورها صورا جديدة ، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".



وظهرت تارا بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدت بلوزة باللون الأبيض نسقت معها بنطلون أسود رياضي ،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقه تبرز جمالها.

آخر أعمال تارا عماد

أعلن صنّاع فيلم "درويش" عن انتهاء تصوير الفيلم، من بطولة عمرو يوسف إلى جانب كل من دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأحمد عبد الوهاب.

الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوى، وتدور أحداثه حول محتال يجد نفسه عالقًا في متاهة من المخاطر، والخداع، والحب.