تارا عماد تخطف الأنظار بالأبيض فى أسبوع الموضة بباريس

نشرت الفنانة تارا عماد صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خلال تواجدها فى أسبوع الموضة بباريس.

تفاصيل إطلالة تارا عماد فى اسبوع الموضة بباريس..

وظهرت تارا عماد ، فى الصور باطلالة ملفتة وأنيقة مرتدية سوت باللون الابيض ونسقت معها حقيبة صغيرة وحذاء باللون الأسود.

وتعتمد تارا عماد ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة، وقامت بترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز تارا عماد إطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.