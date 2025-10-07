بإطلالة كاجوال.. تارا عماد تلفت الأنظار بأحدث ظهور في باريس

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها و جمهورها أحدث ظهور لها في باريس، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت الصور إعجابًا كبيرا من جمهورها.



وظهرت تارا بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدت بلوفر باللون الأسود وبنطلون جينز أزرق، مع شعر مرفوع ومكياج ناعم أبرز ملامحها.

آخر أعمال تارا عماد

أعلن صنّاع فيلم "درويش" عن انتهاء تصوير الفيلم، من بطولة عمرو يوسف إلى جانب كل من دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأحمد عبد الوهاب.

الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوى، وتدور أحداثه حول محتال يجد نفسه عالقًا في متاهة من المخاطر، والخداع، والحب.