دينا الشربيني عن مشاهد الأكشن في درويش: تارا عماد انتحارية وأنا كنت خايفة

حل الفنان عمرو يوسف والفنانة دينا الشربيني ابطال فيلم درويش ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وكشفت دينا الشربيني كواليس تصور مشاهد الأكشن مع تارا عماد في الفيلم، وقالت مازحة :" أنا أحيي تارا لكنها انتحارية ومكنتش فاهمة هيا ليه بتدرب على مشاهد الأكشن وبتعمل بروفات على مشاهد الأكشن ".

وقالت دينا الشربيني :" لما شفت تارا عماد تشجعت وقررت اعمل مشهد الوقوف على جدار الدور الثاني من الفيلا بنفسي وكنت خايفة بجد ".

ومن جانبه قال الفنان عمرو يوسف:" قبل تصوير فيلم شقو كان هناك فكرة فيلم درويش وهذه الفكرة منذ 4 سنوات والفكرة عجبتني بشكل كبير ".



وأضاف عمرو يوسف :" فيلم درويش مكلف جدا ولما خدنا الاسكربت توجهنا لشركة الإنتاج تحمسوا لفيلم درويش وقررنا أن نخوض هذه التجربة ".

