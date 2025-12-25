مستجدات جولة الإعادة لمجلس النواب.. مشاركة فاعلة للمصريين بالخارج وإعلان النتائج الرسمية

كشفت نورا سمير، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، عن آخر تطورات جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت مؤتمراً صحفياً أعلنت خلاله النتائج الرسمية للمرحلة الثانية من جولة الإعادة لعام 2025، مع استعراض شامل لمجريات العملية الانتخابية.

إبطال بعض الأصوات

وأوضحت نورا سمير خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد على شاشة القاهرة الإخبارية أن المؤتمر تناول إبطال بعض الأصوات داخل لجان فرعية بعدد من الدوائر الانتخابية في محافظتي الشرقية والدقهلية، مع استبعاد بطاقات التصويت الخاصة بها، وذلك تطبيقاً للقواعد والضوابط المنظمة لسير العملية الانتخابية.

محافظات الوجه البحري

وأضافت أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أسماء الفائزين في جولة الإعادة، مشيرة إلى أن نسب المشاركة جاءت إيجابية، خاصة في محافظات الوجه البحري وشبه جزيرة سيناء، ما يعكس اهتمام المواطنين بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

اليوم الثاني لتصويت المصريين

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن جولة الإعادة أُجريت في 13 محافظة، شملت 55 دائرة انتخابية، تنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد، لافتة إلى أن اليوم الحالي يمثل اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.

التفاصيل والبيانات الرسمية

واختتمت نورا سمير بأن تصويت المصريين بالخارج يتم في 7 محافظات تضم 19 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 70 مرشحاً على 35 مقعداً، مؤكدة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعتزم عقد مؤتمر صحفي جديد في تمام الساعة السابعة مساءً للإعلان عن مزيد من التفاصيل والبيانات الرسمية.