الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
توك شو

مستجدات جولة الإعادة لمجلس النواب.. مشاركة فاعلة للمصريين بالخارج وإعلان النتائج الرسمية

انتخابات مجلس النواب
محمد البدوي

كشفت نورا سمير، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، عن آخر تطورات جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت مؤتمراً صحفياً أعلنت خلاله النتائج الرسمية للمرحلة الثانية من جولة الإعادة لعام 2025، مع استعراض شامل لمجريات العملية الانتخابية.

 إبطال بعض الأصوات

وأوضحت نورا سمير خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد على شاشة القاهرة الإخبارية أن المؤتمر تناول إبطال بعض الأصوات داخل لجان فرعية بعدد من الدوائر الانتخابية في محافظتي الشرقية والدقهلية، مع استبعاد بطاقات التصويت الخاصة بها، وذلك تطبيقاً للقواعد والضوابط المنظمة لسير العملية الانتخابية.

محافظات الوجه البحري

وأضافت أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أسماء الفائزين في جولة الإعادة، مشيرة إلى أن نسب المشاركة جاءت إيجابية، خاصة في محافظات الوجه البحري وشبه جزيرة سيناء، ما يعكس اهتمام المواطنين بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

 اليوم الثاني لتصويت المصريين

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن جولة الإعادة أُجريت في 13 محافظة، شملت 55 دائرة انتخابية، تنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد، لافتة إلى أن اليوم الحالي يمثل اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.

 التفاصيل والبيانات الرسمية

واختتمت نورا سمير بأن تصويت المصريين بالخارج يتم في 7 محافظات تضم 19 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 70 مرشحاً على 35 مقعداً، مؤكدة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعتزم عقد مؤتمر صحفي جديد في تمام الساعة السابعة مساءً للإعلان عن مزيد من التفاصيل والبيانات الرسمية.

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض: الأسواق المجمعة والمراكز التجارية حل للقضاء على العشوائيات وتعزيز الاقتصاد المحلي

المطارات المصرية

28 مليون مسافر.. طفرة غير مسبوقة في معدلات التشغيل بالمطارات المصرية بنهاية 2025

رئيس الاعلى للاعلام

رئيس الأعلى للإعلام يشارك في اجتماعات لجنتي تطوير الإعلام الخاص وصياغة التوصيات

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكري والقلب؟

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. ألبوم صور لـ داليا مصطفى وشريف سلامة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

