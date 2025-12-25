الوطنية للانتخابات: فوز 101 مرشح بمقاعد الإعادة بالمرحلة الثانية .. وإبطال 4 لجان فى بلبيس والمنصورة وميت غمر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى خلال مؤتمرها الصحفى نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بـ55 دائرة عن المقاعد المخصصة للنظام الفردى، والتى فاز فيها 101 مرشح بالمقاعد المحددة لتلك الجولة من الإعادة.



وقال القاضى حازم بدوى فى بداية المؤتمر: «جرت انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الاستحقاق الانتخابى لاختيار أعضاء مجلس النواب فى أجواء تنافسية وإقبال متزايد من المواطنين خاصة فى قرى ومدن محافظات الوجه البحرى وسيناء وكان كل المشاركين على قدر كبير من المسئولية سواء الناخبون والمرشحون وأعضاء الهيئات القضائية والمتابعون من وسائل الإعلام وممثلى المنظمات والجمعيات الأهلية المحلية والدولية.. الجميع التزم بالدستور والقانون والقواعد التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بما يعكس تنامى الوعى والثقافة السياسية وسعى الجميع إلى هدف واحد هو تلافى سلبيات ما مضى وخروج نتيجة الانتخابات معبرة عن الإرادة الحرة للناخبين».



وأضاف قائلًا: « بعد تلقى محاضر الحصر العددى لسائر اللجان الفرعية والعامة اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الأيام السابقة لبحث التظلمات المقدمة بشأن عملتى الاقتراع والفرز وانتهى بعد مراجعة تفصيلية لكشوف توقيع الناخبين وبطاقات الكشوف لكافة اللجان الفرعية فى كل دائرة انتخابية وإعادة الرصد إلى إبطال اللجان الفرعية أرقام 71 التابعة للدائرة الثانية ومقرها مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، و26 و33 التابعتين للدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة و68 التابعة للدائرة الثانية ومقرها مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية لما شابها من عيوب جوهرية أثرت فى مشروعية إجراءات الفرز مع استبعاد بطاقات التصويت لهذه اللجان دون أن يؤثر ذلك على الدائرة الانتخابية التابعة لها كل منها واعتماد النتائج الرسمية التى جاءت بفوز 101 مرشح بـ101 مقعد بـ55 دائرة».



وجاءت النتيجة بفوز محافظة القاهرة بـ10 مقاعد، جاءت على النحو التالى، مقعد للدائرة الثالثة ومقرها الزاوية الحمراء، ومقعد للدائرة الخامسة ومقرها حدائق القبة، ومقعدين للدائرة العاشرة ومقرها المطرية، ومقعد للدائرة الحادية عشر ومقرها المرج، ومقعد للدائرة الخامسة عشر ومقرها الخليفة، ومقعد للدائرة السابعة عشر ومقرها البساتين، و3 مقاعد للدائرة التاسعة عشر ومقرها حلوان.



وفوز محافظة القليوبية بـ8 مقاعد، جاءت على النحو التالى، مقعد للدائرة الأولى «بنها»، ومقعدين للدائرة الثانية «طوخ»، و3 مقاعد للدائرة الرابعة «قليوب»، ومقعد للدائرة الخامسة «الخانكة»، ومقعد للدائرة السادسة «شبين القناطر».



وفوز محافظة الدقهلية بـ21 مقعد، جاءت على النحو التالى، مقعدين للدائرة الأولى «أول المنصورة»، ومقعدين للدائرة الثانية «مركز المنصورة»، و مقعدين للدائرة الثالثة «بلقاس»، ومقعدين للدائرة الرابعة «طلخا»، و3 مقاعد للدائرة الخامسة «دكرنس»، ومقعدين للدائرة السادسة «منية النصر»، ومقعدين للدائرة السابعة «المنزلة»، ومقعدين للدائرة الثامنة «ميت غمر»، ومقعدين للدائرة التاسعة «أجا»، ومقعدين للدائرة العاشرة «السنبلاوين».



وفوز محافظة المنوفية بـ10 مقاعد، جاءت على النحو التالى، مقعدين للدائرة الأولى «شبين الكوم»، ومقعدين للدائرة الثانية «قويسنا»، ومقعدين للدائرة الثالثة «تلا»، ومقعدين للدائرة الرابعة «أشمون»، مقعد للدائرة الخامسة «الباجور»، ومقعد للدائرة السادسة «منوف».



وفوز محافظة الغربية بـ14 مقعد، جاءت على النحو التالى، 3 مقاعد للدائرة الأولى «أول طنطا»، ومقعدين للدائرة الثانية «كفر الزيات»، ومقعد للدائرة الثالثة «قطور»، مقعدين للدائرة الرابعة «أول المحلة الكبرى»، ومقعدين للدائرة الخامسة «المحلة الكبرى»، ومقعد للدائرة السادسة «سمنود»، و3 مقاعد للدائرة السابعة «زفتى».



وفوز محافظة كفر الشيخ بـ10 مقاعد، جاءت على النحو التالى، 3 مقاعد للدائرة الأولى «كفر الشيخ»، ومقعدين للدائرة الثانية «سيدي سالم»، ومقعدين للدائرة الثالثة «الحامول»، و3 مقاعد للدائرة الرابعة «دسوق».



وفوز محافظة الشرقية بـ18 مقعد، جاءت على النحو التالى، 4 مقاعد للدائرة الأولى «أول الزقازيق»، و3 مقاعد للدائرة الثانية «بلبيس»، ومقعد للدائرة الثالثة «أول العاشر من رمضان»، ومقعدين للدائرة الخامسة «أبو كبير»، ومقعدين للدائرة السادسة «ديرب نجم»، و3 مقاعد للدائرة السابعة «فاقوس»، ومقعدين للدائرة الثامنة «أبو حماد»، مقعد للدائرة التاسعة «الحسينية».



وفوز محافظة دمياط بمقعدين للدائرة الثانية «كفر سعد»، وفوز محافظة بورسعيد بمقعد للدائرة الأولى «أول بور فؤاد»، وفوز محافظة الإسماعيلية بـ3 مقاعدمقعد للدائرة الأولى «ثان الإسماعيلية»، والدائرة الثانية «القنطرة غرب»، والدائرة الثالثة «القصاصين الجديدة».



وفوز محافظة السويس، بمقعد للدائرة الأولى «السويس»، وكذلك مقعد لمحافظة شمال سيناء بالدائرة الثانية «الحسنة»، ومقعد لمحافظة جنوب سيناء بالدائرة الثانية «الطور».



واختتم القاضى حازم بدوى حديثه قائلًا: «قبل أن اختم كلمتى أود أن أشير إلى أن استباق إعلان النتائج على وسائل التواصل الاجتماعى من خلال الحصر العددى الذى تعلنه اللجان العامة ثم تأتى النتيجة النهائية مغايرة لما أعلن بها ما يشتت انتباه الناخبين ويثير الجدل فيما بينهم بالرغم من أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت مرارًا وتكرارًا قد شددت على أن ما يصدر من اللجان العامة ليس إعلانا للنتائج وأن الهيئة تتطلع بنفسها بأعمال المراجعة والتدقيق وإعادة الرصد فيما قد يظهر من أخطاء حسابية فى أعمال الفرز وتجميع الأصوات لما قد يشوب بعض اللجان الفرعية من ممارسات تؤثر على سلامة عملية الاقتراع فيتم استبعادها كما تضيف أصوات المصريين فى الخارج وبعد كل ذلك تعلن النتائج الرسمية.. وأنى على ثقة بأن الناخب المصرى قد أصبح على درجة كبيرة من الوعى تجعله لا ينساق وراء المحاولات التى تهدف إلى عزوفه عن المشاركة، وتبقى جولتين حاسمتين للإعادة بالأسبوعين القادمين أدعوكم للمشاركة بفاعلية فيهما وأعود وأكرر اصواتكم مصانة وإرادتكم نافذة عاشت بلادى الغالية قوية مستقرة وحفظ الله شعبها وأرضها من كل سوء».