انتصرت سيدات الشرقية.. 3 مرشحات يفزن بالمقاعد الفردية في انتخابات 2025

انتصرت سيدات الشرقية في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث حصدت مرشحات ثلاثة في محافظة الشرقية، المقاعد الفردية في برلمان 2025.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية.

سيدات الشرقية تنتصرن

وأثبتت نتيجة الانتخابات، فوز أول سيدات على المقاعد الفردية في البرلمان وكلهن من محافظة الشرقية.

وفازت المرشحة سحر عتمان مرشحة حزب العدل في انتخابات مجلس النواب عن دائرة بلبيس.

كذلك فازت مروة هاشم المرشحة المستقلة عن دائرة أول الزقازيق. كما فازت المرشحة عن حزب حماة الوطن النائبة مروة هاشم عن نفس الدائرة "أول الزقازيق".

نتيجة انتخابات المرحلة الثانية في الشرقية

دائرة أول الزقازيق: فوز لطفي شحاته، محمد الصالحي، إيمان خضر، ومروة هاشم

دائرة بلبيس: فوز علي النقيطي، رشيد عامر، وسحر عثمان

دائرة أول العاشر من رمضان: فوز أحمد حلمي

دائرة أبو كبير: فوز عبد الله لاشين وحاتم عبد العزيز

دائرة ديرب نجم: فوز طلعت السويدي وعبد الباقي تركي

دائرة فاقوس: فوز أمام منصور، نبيل العطار، وصلاح شريبة

دائرة أبو حماد: فوز ثروت سويلم ومدحت أبو راضي

دائرة الحسينية: فوز مصطفى عمر ورائف تمراز

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إبطال نتائج اللجان الفرعية 71 ومقرها بلبيس بمحافظة الشرقية، و26 و33 ومقرهما مركز المنصورة، و68 ومقرها ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد ثبوت وجود عيوب جوهرية في أعمالها، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.