إقبال لافت للمصريين بالسعودية على جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية

قال جمال الوصيفي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الرياض، إن مقار التصويت في المملكة العربية السعودية تشهد إقبالاً ملحوظاً من المصريين للمشاركة في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

اللجنة الانتخابية في الرياض

وأوضح أن الناخبين يتوافدون على اللجنة الانتخابية في الرياض، إلى جانب القنصلية العامة في جدة، للإدلاء بأصواتهم في هذه الجولة الحاسمة.

وخلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد على شاشة القاهرة الإخبارية، أشار الوصيفي إلى أن جولة الإعادة تأتي بعد إعادة فتح باب الانتخاب في 19 دائرة، سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها، لتمنح الناخبين فرصة أخيرة لاختيار ممثليهم في مجلس النواب.

مشاركة كبار السن والنساء

وأضاف أن المشاركة حتى الآن تتسم بالكثافة، خاصة من فئة الشباب، ولا سيما من محافظات الصعيد مثل سوهاج وقنا، إلى جانب محافظة الفيوم، بينما بدت نسبة مشاركة كبار السن والنساء أقل نسبياً.

تيسير عملية التصويت

كما لفت إلى أن السفارة المصرية في الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية السعودية، اتخذت جميع الترتيبات التنظيمية لتيسير عملية التصويت، شملت تنظيم دخول الناخبين وتوفير حافلات لنقلهم من خارج مدينتي الرياض وجدة إلى مقار اللجان الانتخابية، بما يضمن سهولة المشاركة وسلاسة العملية الانتخابية.