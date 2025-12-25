قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ننشر أسماء الفائزين بـ 101 مقعد بـ 55 دائرة في المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

ارشيفية
ارشيفية
إسلام دياب


ينشر موقع صدى البلد أسماء الفائزين بـ101 مقعد بـ 55 دائرة في المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

محافظة القاهرة 
الدائرة الثالثة «الزاوية الحمراء»: مقعد واحد الفائز: عمر محمد عمر رحيم 
الدائرة الخامسة «حدائق القبة»: مقعد واحد سعيد محمد رضا الوسيمي
الدائرة العاشرة «المطرية»: مقعدان.. الفائزان: وائل ابراهيم غريب علي وأحمد عبد الفتاح 
الدائرة الحادية عشرة «المرج»: مقعد واحد: الفائز سيد نادي درويش سلامة
الدائرة الخامسة عشرة «الخليفة»: مقعد واحد: سيد حنفي طه محمد
الدائرة السابعة عشرة «البساتين»: مقعد واحد الفائز: محمود ابراهيم سيد فرج 
الدائرة التاسعة عشرة «حلوان»: 3 مقاعد : المرشحون : عيد حماد محمد عيد ومصطفى عاشور وخالد عبد المقصود
محافظة القليوبية
الدائرة الأولى «بنها»: مقعد واحد هاني احمد ابو العينين
الدائرة الثانية «طوخ»: مقعدان.. الفائزان مصطفى بيومي النفيلي وياسر قدح
الدائرة الرابعة «قليوب»: 3 مقاعد.. عزت عبد العزيز ومحمود مرسي وسمير محمد بيومي
الدائرة الخامسة «الخانكة»: مقعد واحد الفائز حاتم محمد الشامي 
الدائرة السادسة «شبين القناطر»: مقعد واحد عبد العزيز محمد حسين الصفتي
محافظة الدقهلية
الدائرة الأولى «أول المنصورة»: مقعدان.. الفائزان نبيل ابراهيم الدسوقي ورضا عبد السلام علي 
الدائرة الثانية «مركز المنصورة»: مقعدان : تامر احمد مصطفي القصبي وجمال صبحي الفار
الدائرة الثالثة «بلقاس»: مقعدان: الفائزان: احمد عبد العزيز عرفي وعوض محمد عبد الفتاح
الدائرة الرابعة «طلخا»: مقعدان: عبد الحميد حسب النبي ومحمد ثروت عكاشة
الدائرة الخامسة «دكرنس»: 3 مقاعد: الفائزون: باسل بلال عبد العزيز ونصحي علي حسن ، احمد السيد عبد العزيز
الدائرة السادسة «منية النصر»: مقعدان: احمد عمر الحفني ورزق احمد الشبلي
الدائرة السابعة «المنزلة»: مقعدان: أحمد احمد الحديدي وعادل سالم احمد سالم 
الدائرة الثامنة «ميت غمر»: مقعدان: احمد عطية شرعان وعماد الغلبان 
الدائرة التاسعة «أجا»: مقعدان": وائل حافظ الجندي وعبده مأمون علي 
الدائرة العاشرة «السنبلاوين»: مقعدان: صلاح السيد عبد العزيز ومحمد النبوي
محافظة المنوفية
الدائرة الأولى «شبين الكوم»: مقعدان: محمد معتز حجازي وشريف احمد الغرابلي 
الدائرة الثانية «قويسنا»: مقعدان: محمد عبد الغني العدوي وهشام عبد المجد 
الدائرة الثالثة «تلا»: مقعدان: ابراهيم يحيي خليف وعماد عبد السلام الغراب
الدائرة الرابعة «أشمون»: مقعدان: صابر احمد يوسف ومحمد فايز بركات 
الدائرة الخامسة «الباجور»: مقعد واحد: احمد صبحي عباس السبكي 
الدائرة السادسة «منوف»: مقعد واحد: محمد صبحي الخولي
محافظة الغربية
الدائرة الأولى «أول طنطا»: 3 مقاعد: الفائزون: احمد فؤاد علي الجروان وسمير الخولي وطارق محمدي خليفة 
الدائرة الثانية «كفر الزيات»: مقعدان: هادي جميل انور سالم وحسين خليل 
الدائرة الثالثة «قطور»: مقعد واحد: محمد عبد القادر 
الدائرة الرابعة «أول المحلة الكبرى»: مقعدان: محمود عبد السلام الشامي واحمد بلال 
الدائرة الخامسة «المحلة الكبرى»: مقعدان: ابراهيم محمد الديب وعمر محمد مصباح
الدائرة السادسة «سمنود»: مقعد واحد: جبر علي حسن العشري 
الدائرة السابعة «زفتى»: 3 مقاعد: الفائزون : محمد السيد ومحمد منير ربيع وصقر عبد الفتاح صقر
محافظة كفر الشيخ
الدائرة الأولى «كفر الشيخ»: 3 مقاعد: محمد عبد الحميد بسطويسي ومحمد خليفة ومحمد مصطفي 
الدائرة الثانية «سيدي سالم»: مقعدان: توفيق ابراهيم علي احمد 
الدائرة الثالثة «الحامول»: مقعدان: عزت عبد المنعم وأحمد علي الشافعي .
الدائرة الرابعة «دسوق»: 3 مقاعد: عادل محمد النجار ومحمد شعبان ومحمد عبد الحليم داود.
محافظة الشرقية
الدائرة الأولى «أول الزقازيق»: 4 مقاعد: لطفي محمد ابراهيم شحاتة ومحمد محمد الصالحي وايمان سالم خضر ومروة محمد عبد الغني هاشم
الدائرة الثانية «بلبيس»: 3 مقاعد: علي حسن النقيطي ورشيد السيد عامر وسحر احمد فكري عثمان 
الدائرة الثالثة «أول العاشر من رمضان»: مقعد واحد: احمد محمد حلمي ابو عيطة
الدائرة الخامسة «أبو كبير»: مقعدان: عبد الله ابراهيم لاشين. وحاتم احمد 
الدائرة السادسة «ديرب نجم»: مقعدان: طلعت عماد صادق 
الدائرة السابعة «فاقوس»: 3 مقاعد: امام منصور حسن ونبيل محمد المهدي 
الدائرة الثامنة «أبو حماد»: مقعدان: ثروت محمد فكري ومدحت السيد مصطفي علي 
الدائرة التاسعة «الحسينية»: مقعد واحد : مصطفي احمد فتحي عمر
محافظة دمياط
الدائرة الثانية «كفر سعد»: مقعدان: السيد نصحي الغيطاني ومحمود مشعل
محافظة بورسعيد
الدائرة الأولى «أول بور فؤاد»: مقعد واحد: حسن طارق حسن عمار.
محافظة الإسماعيلية
الدائرة الأولى «ثان الإسماعيلية»: مقعد واحد: محمد محمد حنفي 
الدائرة الثانية «القنطرة غرب»: مقعد واحد: محمد السيد طلبة 
الدائرة الثالثة «القصاصين الجديدة»: مقعد واحد: سامي محمد سليم.
محافظة السويس
الدائرة الأولى «السويس»: مقعد واحد : احمد صبيح خشانة.
محافظة شمال سيناء
الدائرة الثانية «الحسنة»: مقعد واحد: موسى محمد سليم محمد
محافظة جنوب سيناء
الدائرة الثانية «الطور»: مقعد واحد: ماجد ربيع عطوة سالم

