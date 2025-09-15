درويش يتخطى حاجز 12 مليون جنيه بالسينمات السعودية في أسبوع

تمكن فيلم درويش من بطولة عمرو يوسف من التواجد ضمن قائمة الأفلام الأعلي تحقيقًا للإيرادات في المملكة العربية السعودية لهذا الأسبوع.

وحقق فيلم درويش 974 ألف ريال سعودي ، وهو ما يعادل 12 مليونا و500 ألف جنيه مصري.

وتدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة.

وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، وبطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب و ظهور خاص للفنان محمد شاهين.