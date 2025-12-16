قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في كل مرة | تامر مرتضى يوجه رسالة لمهاجمي صناع فيلم الست

تامر مرتضي
تامر مرتضي
علا محمد

علق المنتج تامر مرتضى، على الهجوم الذي تعرض له صناع فيلم "الست"، وذلك بعد إشارة الفنان محمد صبحي، إلى وجود "مؤامرة على الفن المصري"، خلال انتقاده الفيلم.

وقال تامر مرتضى عبر صفحته في موقع فيسبوك: "تشرفت أنا وزملائي في شركة أروما أننا نقوم بأعمال المؤثرات البصرية في فيلم الست لمدة سنة تقريباً من العمل المتواصل".


واستكمل  : "خلال كل الفترة دي اتفرجنا على الفيلم عشرات المرات..في كل مرة كنا بننبهر من القصة والإخراج وجميع عناصر العمل، فيلم الست من قراءتي الشخصية سرد لبعض المحطات الرئيسية في حياة أم كلثوم ".

وأوضح المنتج: "يبدأ الفيلم في حفلة على أهم مسارح العالم لجمع أموال لصالح المجهود الحربي لاسترجاع سيناء، والتأكيد على دعم القضية الفلسطينية وينتهي بدعوة للمرأة المصرية أن يكون لها دور فعال والوقوف مع جيشها ضد العدو".

واختتم: "من المؤكد أن الفيلم وطني بنسبة 100% ومن الصعب أن يوصف بعكس ذلك، كل الشكر لمخرج العمل ولمنتجين العمل وداعميه وإخلاصهم وإصرارهم على تقديم عمل بهذه الحرفية والضخامة والجودة الإنتاجية والوطنية، وأدعوكم لمشاهدة هذه التجربة السينمائية الفريدة أكثر من مرة، فيلم يحمل كل عناصر سحر السينما الحقيقي ومتعة المشاهدة في كل مرة".

المنتج تامر مرتضى الست فيلم الست الفنان محمد صبحي أعمال المؤثرات البصرية في فيلم الست مني ذكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

ترشيحاتنا

رينو

رينو تعلن إنهاء مسيرة سيارتها الكهربائية الشهيرة

ريفيان

نظام جديد من ريفيان للقيادة بدون استخدام اليدين

هواتف هواوي ميت 80

بأعلى سطوع للشاشة | هواوي تكشف عن هواتف Mate 80 .. إليك أهم مواصفاتها

بالصور

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم

فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد