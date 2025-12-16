في كل مرة | تامر مرتضى يوجه رسالة لمهاجمي صناع فيلم الست

علق المنتج تامر مرتضى، على الهجوم الذي تعرض له صناع فيلم "الست"، وذلك بعد إشارة الفنان محمد صبحي، إلى وجود "مؤامرة على الفن المصري"، خلال انتقاده الفيلم.

وقال تامر مرتضى عبر صفحته في موقع فيسبوك: "تشرفت أنا وزملائي في شركة أروما أننا نقوم بأعمال المؤثرات البصرية في فيلم الست لمدة سنة تقريباً من العمل المتواصل".



واستكمل : "خلال كل الفترة دي اتفرجنا على الفيلم عشرات المرات..في كل مرة كنا بننبهر من القصة والإخراج وجميع عناصر العمل، فيلم الست من قراءتي الشخصية سرد لبعض المحطات الرئيسية في حياة أم كلثوم ".

وأوضح المنتج: "يبدأ الفيلم في حفلة على أهم مسارح العالم لجمع أموال لصالح المجهود الحربي لاسترجاع سيناء، والتأكيد على دعم القضية الفلسطينية وينتهي بدعوة للمرأة المصرية أن يكون لها دور فعال والوقوف مع جيشها ضد العدو".

واختتم: "من المؤكد أن الفيلم وطني بنسبة 100% ومن الصعب أن يوصف بعكس ذلك، كل الشكر لمخرج العمل ولمنتجين العمل وداعميه وإخلاصهم وإصرارهم على تقديم عمل بهذه الحرفية والضخامة والجودة الإنتاجية والوطنية، وأدعوكم لمشاهدة هذه التجربة السينمائية الفريدة أكثر من مرة، فيلم يحمل كل عناصر سحر السينما الحقيقي ومتعة المشاهدة في كل مرة".