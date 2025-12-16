بتغطي على مشكلة السواق.. عمرو أديب يفتح النار على محمد صبحي بسبب انتقاده لفيلم الست

فيلم “الست”.. تسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقلت حالة الجدل إلى هجوم حاد من الإعلامي عمرو أديب على الفنان محمد صبحي، بسبب معارضة صبحي لمعالجة فيلم الست لسيرة أم كلثوم .

هجوم عمرو أديب على محمد صبحي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أفلاما تستحق المشاهدة وأخرى لا تستحق، منوها أن إنتاج فيلم تشترك فيه شركات إنتاج كبيرة مثل فيلم "الست" للمخرج مروان حامد وتأليف أحمد مراد وتمثيل منى زكي، فيتم تقييم الفيلم باحترام.

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن هناك أفلاما لا تقبل أن يتم إعدامها أو الانتقام منها، هناك أشخاص ينتقمون من الفيلم لسبب أو لآخر.

وأشار إلى أن الفلوس اللي اتحطت في فيلم "الست" تنتج موسم كامل سينمائي، منوها أن كل الفنانين في الفيلم مصريين يعبرون عن أسطورة مصرية.

وأوضح أن هناك فرقا بين النقد والانتقام والغل والمواقف الشخصية، أقول قولي هذا وأوجه كلامي للفنان محمد صبحي الذي أدلى بتصريحات تفيد بأن هناك مؤامرة على الفن المصري.

وتابع: أومال الإسفاف ايه؟ الناس دي هتعمل مؤامرة؟ منى زكي هتعمل مؤامرة على الفن المصري وزيهم مروان حامد وأحمد مراد؟



عمرو اديب: صبحي بيغطي على مشكلة السواق

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفنان محمد صبحي بينتقم من فيلم "الست" عشان يغطي على مشكلة السواق اللي جري وراه في العربية، فقرر يعمل فقاعة عشان تنسى موضوع السواق.

وتابع عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر": أستاذ محمد، الناس مش هتنسى موضوع السواق، وفيلم "الست" سيظل شامخا مستمرا قويا، عيب أما فنان زيك تفهم في الفن والصناعة، طب انت عملت ايه قريب من ده، ومتى كنت طرف في عمل ضخم زي ده.

وأضاف: متجيش تكسر مقاديف ناس قعدت سنين تعد للفيلم، انقد الناس ولا تنتقم منهم، وبالمناسبة هيئة الترفية تدعم الفيلم ولم تتدخل في اختيار القائمين عليه.

طارق الشناوي: فيلم الست يتحدث عن أم كلثوم الإنسانة وليس الأسطورة



قال الناقد الفني، طارق الشناوي، إن الأعمال الفنية تقدم للجمهور بدون انتقائية، كل منهم من حقه أن يدلي بدلوه ورأيه لابد أن يحترم.

وأضاف طارق الشناوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أننا نخرج خارج منطقة النقد ونتهم بعضنا البعض في ضميرنا الوطني أو الشخصي فهذه ليست آراء وإنما طعن في الوطنية.

وأشار إلى أنه لا يصح المساس بالذمة الشخصية ولا الذمة الوطنية، "احنا بنمسك السكينة لبعض ولكن علينا أن نمسك القلم بدلا منها".

وذكر الناقد الفني، طارق الشناوي، أن فيلم الست قرر يتكلم عن أم كلثوم الإنسانة وليس الأسطورة.

محمد صبحي يهاجم فيلم الست



وهاجم الفنان محمد صبحي فيلم الست قائلا:" أنا بلوم على تلميذتى منى زكى، اللى بفتخر بيها وبحبها، أنها تقع فى مثل هذه الوقيعة.

وأضاف محمد صبحي: «أنا اشتغلت وأنا فى إعدادى ببيع تذاكر حفلات أم كلثوم كنت بشوف احترام الناس ليها، طلعوا عليها أنها بخيلة لكن مفيش أكرم من أم كلثوم».

وتابع محمد صبحي: هناك مؤامرة كبيرة على مصر، غير المؤامرات اللى إحنا عارفينا من أعدائنا، فى مؤامرات لضرب الفن، وضرب أسطورة الريادة المصرية، الريادة المصرية ده تاريخ، مش عايزين نكسر، إحنا الأوائل لأنها حقيقة تاريخية»