بلوم على منى زكي.. أبرز ما قاله محمد صبحي عن فيلم الست وواقعة السائق

كشف الفنان القدير محمد صبحي عن تفاصيل واقعة السائق، والتي استحوذت علي اهتمام المشاهدين خلال الأيام الماضية.

وأوضح الفنان محمد صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي أن دار الأوبرا فرَّغت مقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة وأن السائق الذي حدث معه هذا الموقف ليس سائقه الخاص لكنه سائق شقيقته.

وتابع محمد صبحي أن شقيقته كانت متخوفة عليه لأنه ممنوع من قيادة السيارات لمدة أربعة أشهر بعد خروجه من العناية المركزة، لذل طالبت من سائقها أن يصطحبه إلى دار الأوبرا لحضور المهرجان، مؤكدا أنه لم يكن بحوزته رقم السائق للتواصل معه.

وأوضح محمد صبحي، أنه فوجئ بعشرات الأشخاص يهرولون نحو باب السيارة بينما كان السائق يجلس على الكرسي، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص الذين لا يقل عددهم عن 60 شخصًا وجميعهم يلتقط مقاطع مصورة له، حيث ظل يبحث عن السائق لمدة 18 دقيقة، موضحًا أن بعض الشباب الذين كانوا يشاركون في تنظيم المهرجان تدخلوا ليبحثوا على السائق.



أما عن رأيه في فيلم الست فقال محمد صبحي : أنا بلوم على تلميذتى منى زكى، اللى بفتخر بيها وبحبها، أنها تقع فى مثل هذه الوقيعة.

أضاف محمد صبحي: «أنا اشتغلت وأنا فى إعدادى ببيع تذاكر حفلات أم كلثوم كنت بشوف احترام الناس ليها، طلعوا عليها أنها بخيلة لكن مفيش أكرم من أم كلثوم».

وتابع محمد صبحي: هناك مؤامرة كبيرة على مصر، غير المؤامرات اللى إحنا عارفينا من أعدائنا، فى مؤامرات لضرب الفن، وضرب أسطورة الريادة المصرية، الريادة المصرية ده تاريخ، مش عايزين نكسر، إحنا الأوائل لأنها حقيقة تاريخية».