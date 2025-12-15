قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
أخبار البلد

خالد عبدالعزيز يلتقي رئيس المؤسسة القطرية للإعلام لتعزيز التعاون بين مصر وقطر

الأعلى للاعلام
الأعلى للاعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

التقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشيخ حمد بن ثامر بن محمد آل ثاني، رئيس المؤسسة القطرية للإعلام ورئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، وذلك خلال زيارته الحالية إلى دولة قطر، في إطار تعزيز أوجه التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الإعلامية وسبل دعمها وتطويرها، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الإعلامي، ودعم الحوار والتواصل بين المؤسسات الإعلامية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعكس عمق العلاقات بين البلدين، كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

وهنأ رئيس الأعلى للإعلام، الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، بمناسبة اختيار مجلس وزراء الإعلام العرب، العاصمة القطرية الدوحة لتكون عاصمة الإعلام العربي لعام ٢٠٢٧. 

أكد المهندس خالد عبدالعزيز أهمية تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين البلدين، مشددًا على ضرورة تكامل أدوار المؤسسات الإعلامية وتوحيد رسالتها بما يخدم القضايا المحورية التي تهم الأمة العربية، لافتًا إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام في ترسيخ الهوية الحضارية، وغرس القيم الأصيلة في نفوس الأجيال الجديدة.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن عبدالعزيز آل ثاني الرئيس التنفيذي بالمؤسسة القطرية للإعلام  والسفير وليد فهمي الفقي سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر.

المهندس خالد عبدالعزيز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المؤسسة القطرية المؤسسة القطرية للإعلام الإعلامية الجزيرة

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

أسعار العملات الأجنبية في مصر

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ

رئيس إسكان الشيوخ يدعو الناخبين للمشاركة في الانتخابات

النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ

عضو بالشيوخ: أول مشروع قطري باقتصادية قناة السويس يرسخ مكانة مصر مركزا للصناعات الخضراء

السكة الحديد

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء القمامة على السكة الحديد

بالصور

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

موعد أول يوم رمضان 2026.. باقي كام يوم على الصيام؟

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

