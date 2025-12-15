خالد عبدالعزيز يلتقي رئيس المؤسسة القطرية للإعلام لتعزيز التعاون بين مصر وقطر

التقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشيخ حمد بن ثامر بن محمد آل ثاني، رئيس المؤسسة القطرية للإعلام ورئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، وذلك خلال زيارته الحالية إلى دولة قطر، في إطار تعزيز أوجه التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الإعلامية وسبل دعمها وتطويرها، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الإعلامي، ودعم الحوار والتواصل بين المؤسسات الإعلامية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعكس عمق العلاقات بين البلدين، كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ رئيس الأعلى للإعلام، الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، بمناسبة اختيار مجلس وزراء الإعلام العرب، العاصمة القطرية الدوحة لتكون عاصمة الإعلام العربي لعام ٢٠٢٧.

أكد المهندس خالد عبدالعزيز أهمية تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين البلدين، مشددًا على ضرورة تكامل أدوار المؤسسات الإعلامية وتوحيد رسالتها بما يخدم القضايا المحورية التي تهم الأمة العربية، لافتًا إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام في ترسيخ الهوية الحضارية، وغرس القيم الأصيلة في نفوس الأجيال الجديدة.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن عبدالعزيز آل ثاني الرئيس التنفيذي بالمؤسسة القطرية للإعلام والسفير وليد فهمي الفقي سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر.