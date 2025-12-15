تشكيل المغرب ضد الإمارات فى كأس العرب

أعلن المدير الفنى الأول لكرة القدم بمنتخب المغرب تحت قيادة طارق السكتيوي المدير الفني، عن تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة منتخب الإمارات.

يلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره الإماراتي في نصف نهائي كأس العرب المقررة في تمام الرابعة والنصف مساءً.

وجاء تشكيل المغرب على النحو التالي:

الحارس: المهدي بن عبيد

الدفاع: سفيان بوفتيني - مروان سعدان – حمزة الموساوي – محمد بولكسوت

الوسط: أنس باش – محمد ربيع حريمات

أمامهما: كريم البركاوي – أسامة طنان - أمين زحزوح

الهجوم: وليد أزارو

ويواجه الفائز من المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين السعودية والأردن.