محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة والذي عقد تحت عنوان «مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية»، لمناقشة آفاق الاستثمار في قطاع الطاقة ودوره في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس إبراهيم عطية محافظ القليوبية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والخبراء والمتخصصين.

ناقش المؤتمر التحولات الراهنة في مزيج الطاقة عالميًا، بما يشمل الاتجاه نحو الطاقة المتجددة، الوقود الأحفوري، والطاقة النووية، إلى جانب فرص الاستثمار، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تطرق إلى السياسات والتشريعات الداعمة للتنمية المستدامة، والاستراتيجيات المحفزة للاستثمار مع التركيز على التكامل الإقليمي والتعاون الدولي، وإبراز فرص مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وفي تصريحات له أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الدولة تعمل على تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة ودعم مشروعات التنمية المستدامة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة .