الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة

رئيس صندوق التنمية الحضرية
رئيس صندوق التنمية الحضرية
أ ش أ

أكد رئيس صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق تميز تجربة الصندوق في إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تتيح السكن الملائم والخدمات الأساسية وفرص العمل في مكان واحد، وذلك بما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات الهجرة غير الشرعية، كما استعرض تجربة تطوير العشوائيات والتحول الى تنمية متكاملة والاهتمام بمستويات الاسكان المختلفة مبادرة "دارة".
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، اليوم الاثنين؛ في فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المقام بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمسؤولين العرب.
وخلال الندوة الدولية التي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى تحت عنوان "نحو إسكان عالمي شامل .. رؤي وتجارب عربية في الابتكار والتحديات"، استعرض المهندس خالد صديق التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة وجهود تحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما استعرض رئيس صندوق التنمية الحضرية البرامج والمشروعات التي ينفذها الصندوق مثل تطوير العشوائيات غير الآمنة وتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، مع التركيز على مبادئ الاستدامة والمرونة الحضرية والمدن الخضراء، والتأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبناء الثقة مع المواطنين لضمان استدامة مشروعات التطوير.
وفي ختام الجلسة، حصل المهندس خالد صديق على درع تذكاري من حكومة دولة قطر تقديرًا لدور صندوق التنمية الحضرية في تطوير المناطق غير الآمنة وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، ولتميز التجربة المصرية في مجال التنمية الحضرية المستدام

