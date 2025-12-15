بتصميم يشبه آيفون آير.. إليك أهم مواصفات Vivo S50 Pro Mini

بعد أسابيع من الشائعات والتشويق، وصل هاتف Vivo S50 Pro Mini، أحدث هواتفها الرائدة صغيرة الحجم، أخيرًا. تم إطلاقه رسميًا في الصين بمواصفات تقنية عالية تُضاهي أداء الهواتف الرائدة. لكنه ليس مجرد هاتف صغير الحجم وقوي، بل هو هاتف متكامل و إليك أهم مواصفاته

هاتف Vivo S50 Pro Mini

فيفو إس 50 برو ميني: التصميم والشاشة

أجرت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تغييرًا جذريًا على تصميم هاتف Vivo S50 Pro Mini. على عكس سابقه، يتميز أحدث هواتف سلسلة Vivo S بكاميرات مُرتبة أفقيًا على وحدة بارزة، تُشبه في تصميمها هاتف iPhone Air. يستخدم الهاتف لوحة زجاجية مسطحة في الخلف، بينما تتميز الجوانب بإطارات معدنية عالية الجودة تُستخدم في صناعة الطائرات

يبلغ سُمك هاتف Vivo S50 Pro Mini 8.1 ملم فقط، ويزن حوالي 192 غرامًا. كما أنه حاصل على تصنيف IP68 + IP69 لمقاومة الماء والغبار.



هاتف Vivo S50 Pro Mini

وفي الوقت نفسه، تحتوي الواجهة الأمامية أيضًا على شاشة مسطحة. وهي مزودة بشاشة LTPO AMOLED صغيرة نسبيًا بحجم 6.31 بوصة بدقة 1.5K (2640 × 1216 بكسل)، ومعدل تحديث 120 هرتز، وميزات حماية العين، ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 94.38%، وسطوع ذروة يبلغ 5000 شمعة، وتعتيم PWM بتردد 4320 هرتز، وماسح بصمات أصابع مدمج في الشاشة يعمل بالموجات فوق الصوتية.

على الجانب الآخر يعمل هاتف Vivo S50 Pro Mini بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 الجديد، مما يوفر قفزة ملحوظة في الأداء مقارنةً بسابقه، Vivo S30 Pro Mini، الذي كان يعمل بمعالج Dimensity 9300+ الأقدم. في إطلاق تشكيلة هواتف ذكية نموذجية، يكون الطراز الأصغر هو الطراز الأساسي، بينما يتميز الهاتف الأغلى بشاشة أكبر. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك هاتفا iPhone 17 وiPhone 17 Pro Max. لكن هاتف Vivo الجديد صغير الحجم هو بلا شك الخيار الأفضل والأكثر تميزًا.

تأتي هذه الشريحة الجديدة مزودة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X Ultra بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.1 بسعة 512 جيجابايت. وعلى الرغم من صغر حجمه، يتميز هاتف Vivo S50 Pro Mini ببطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 90 واط والشحن السريع اللاسلكي بقدرة 40 واط. ومن بين الميزات الأخرى البارزة: مكبرات صوت ستيريو مزدوجة، ومحرك خطي للمحور X، وتقنية Bluetooth 5.4، وWiFi 7، ونظام تشغيل Android 16 مع واجهة OriginOS 6 المخصصة.

على الجانب الآخر لا تُركز العلامة التجارية على الأداء فقط في تصميم هذا الهاتف. فكما هو الحال في الجيل السابق، ستحصل على نظام كاميرا متعدد الاستخدامات، ولكن يبدو أن مستشعرات الصور لم تتغير. يتضمن الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (1/1.56 بوصة، مثبت بصري للصورة، فتحة عدسة f/1.57)، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل من سوني IMX882 (تقريب بصري 3x، مثبت بصري للصورة، فتحة عدسة f/2.65)، وعدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل (مجال رؤية 110 درجة، فتحة عدسة f/2.2، ضبط تلقائي للصورة). أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو (فتحة عدسة f/2.0).

الأسعار والتوافر



أعلنت شركة فيفو للتو عن هاتف S50 Pro Mini في الصين بثلاثة ألوان، هي الأبيض ، والبنفسجي ، والأسود الداكن. كما يتوفر الهاتف بخيارات تخزين متعددة، وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

12 جيجابايت + 256 جيجابايت – 3699 يوان (ما يعادل 524 دولارًا أمريكيًا تقريبًا)

12 جيجابايت + 512 جيجابايت – 3,999 يوان (ما يعادل 567 دولارًا أمريكيًا تقريبًا)

16 جيجابايت + 512 جيجابايت – 4299 يوان (ما يعادل تقريبًا 609 دولارات أمريكية)

تم إطلاق هاتف Vivo S50 Pro Mini في الصين وسيكون متاحًا للشراء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للعلامة التجارية في المنطقة.