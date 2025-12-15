السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

شهد هذا العام موجة غير مسبوقة من استدعاءات المحركات، تجاوزت 5 ملايين محرك عبر مختلف شركات صناعة السيارات، مما وضع ضغطاً هائلاً على كاهل المصنعين ووكالات الصيانة.

هذه الاستدعاءات ليست مجرد "هوامش"، بل أصبحت تكتب بيانات مالية جديدة، مع ارتفاع تكاليف الضمان بشكل جنوني (قد تتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي لبعض الشركات المتأثرة).

السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة يكمن في تناقض صارخ بين دقة التصنيع المطلوبة من المحركات الحديثة والعيوب المجهرية التي يتم التغاضي عنها.

ضحايا الدقة المفرطة والتفاوت الضيق

السبب الجذري لفشل المحركات الحديثة يعود إلى الدقة المتناهية التي يتم تصنيعها بها. تسعى الشركات إلى إنتاج محركات ذات إنتاج عالٍ وأداء أفضل وكفاءة أعلى في استهلاك الوقود.

لتحقيق ذلك، يتم تضييق التفاوتات (Tolerances) بين الأجزاء المتحركة داخل المحرك إلى أقصى حد، مما يجعل المحركات تعتمد على طبقات زيت تزييت رقيقة جدًا.

هذا التفاوت الضيق يتطلب تشغيلًا مثاليًا للأجزاء، وأي عيب مجهري أو تلوث بسيط اليوم يمكن أن يؤدي إلى فشل المحرك بالكامل.

كشفت التحقيقات في العديد من عمليات الاستدعاءات الكبرى أن السبب المتسق وراء فشل المحرك هو الحطام المجهري أو مخلفات عملية التصنيع التي تتسلل إلى الأجزاء الحساسة.

الشوائب المعدنية: أظهرت حالات استدعاء في محركات جنرال موتورز (GM) و تويوتا أن الفشل مرتبط بـ برادة معدنية (Metal Swarf)، وهي بقايا تشغيل وتشكيل الأجزاء، التي تمكنت من الدخول إلى ممرات التزييت.

رواسب التصنيع الأخرى: اعترفت شركات أخرى، مثل ستيلانتيس (Stellantis)، بأن بعض المحركات التي تم استدعاؤها قد تحتوي على الرمل، وهو أحد مكونات عملية الإنتاج، داخلها.

هذه الرواسب المجهرية تعمل كأجسام كاشطة تسبب تآكلاً مبكرًا ومفرطًا في محامل المحرك (Bearing Wear)، مما يؤدي إلى فشل كارثي في وقت قصير بعد الاستخدام.

تؤدي هذه الإخفاقات إلى ارتفاع تكاليف الضمان بشكل هائل لشركات صناعة السيارات، حيث بلغت التكاليف لبعض الشركات مليارات الدولارات.

فاستبدال محرك كامل يستغرق حوالي 18 ساعة عمل في ورش الصيانة، وهو وقت طويل ومكلف يختبر قدرة المتاجر وثقة المستهلكين.

هذا الوضع يفرض تحديًا على المصنعين لإعادة النظر في معايير مراقبة الجودة في كل مرحلة من مراحل التصنيع، لضمان أن دقة التصنيع المطلوبة لا تتأثر بالعيوب المجهرية.